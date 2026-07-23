חמישה אנשי כוחות ביטחון תאילנדים נהרגו ושישה אזרחים, בהם שני ילדים צעירים, נפצעו אתמול (רביעי) בפיגוע קטלני במחוז נראטיוואט שבדרום תאילנד. כך מסר הצבא התאילנדי היום, בעקבות מתקפה שהתרחשה באזור הסובל מחוסר יציבות כרוני.

כעשרה תוקפים, לבושים בשחור וחובשים כובעים שחורים רחבי שוליים, הגיעו בטנדר ועל גבי אופנועים למחסום הדרכים בשעות הלילה המאוחרות. על פי הודעת פיקוד המבצעים לביטחון הפנים של הצבא, התוקפים פתחו במתקפה אלימה תוך שימוש בנשק צבאי ובמטעני צינור.

חמישה לוחמים בכוח הסיירים הצבאי-למחצה נהרגו במתקפה, ושישה אזרחים נפצעו - בהם ילדה בת שלוש וילד בן עשר. הרשויות מסרו כי התוקפים לקחו מהמחסום שלושה רובי AK-47, שלושה אפודי מגן וכמה טלפונים ניידים, לפני שנמלטו מהמקום.

בהמשך מצאו כוחות הביטחון את הטנדר ששימש במתקפה כשהוא נטוש ועולה באש, במרחק של כ-21 קילומטרים ממקום האירוע. בזירת השריפה נמצאה לוחית רישוי חרוכה, וצוותי זיהוי פלילי אספו ראיות משרידי הרכב בניסיון להתחקות אחר זהות החשודים.

"איום חמור על הביטחון הלאומי"

הממשלה התאילנדית גינתה את המתקפה וכינתה אותה מעשה טרור המהווה "איום חמור על הביטחון הלאומי" ופוגע במאמצים המתמשכים לחדש את תהליך השלום. כך מסרה דוברת הממשלה, רצ'אדה דנאירק, בהודעה רשמית.

כמו ברוב המתקפות בדרום העמוק של תאילנד, שום ארגון לא קיבל אחריות באופן מיידי על הפיגוע. מפקד הצבא באזור הורה על פתיחת מצוד נרחב אחר עשרת החמושים שנמלטו מהזירה לאחר ששדדו את נשקם של ההרוגים.

סכסוך ממושך בדרום תאילנד

אזור הגבול הדרומי של תאילנד, לאורך הגבול עם מלזיה, הוא מוקד של מרד איטי ומתמשך הנמשך עשרות שנים. כוחות הביטחון נאבקים בארגונים המבקשים עצמאות עבור המחוזות פטאני, יאלה ונראטיוואט, וכן עבור חלקים מסונגקלה, שבהם רוב האוכלוסייה מוסלמית ומשתייכת למוצא מלאי.

האזור היה בעבר חלק מהסולטנות המלאית העצמאית פטאני, לפני שסופח לסיאם במסגרת הסכם שנחתם עם בריטניה בשנת 1909. השלב הנוכחי של הסכסוך פרץ בשנת 2004 וגבה מאז את חייהם של יותר מ-7,800 בני אדם, לפי ארגון המעקב אחר הסכסוך Deep South Watch.

שיחות השלום בין ממשלת תאילנד לבין כמה מארגוני המורדים החלו בשנת 2013 בתיווך מלזי, אך נתקעו שוב ושוב והניבו מעט מאוד התקדמות ממשית. ראש הממשלה אנוטין צ'רנוויראקול התחייב לחדש את המשא ומתן עם ארגון המורדים המרכזי, החזית המהפכנית הלאומית, לאחר שמינה באפריל ראש צוות משא ומתן חדש, אך השיחות הרשמיות טרם חודשו.

בהודעה פומבית נדירה שפרסם מוקדם יותר החודש, מסר הארגון כי הדיאלוג נותר הדרך המעשית היחידה לפתרון הסכסוך, והביע הערכה להמשך תפקידה של מלזיה כמתווכת. הפיגוע הקטלני מהלילה מעלה שאלות קשות לגבי יכולת הממשלה לקדם את תהליך השלום באזור הסוער.