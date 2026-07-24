בניהו מלט הי"ד ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

הותר לפרסום כי בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד שבשומרון, חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה, הוא הנרצח בפיגוע הירי הקשה שאירע הבוקר (ו') סמוך לחוות גלעד. בניהו יצא לסייע לקבוצת מטיילים ישראלים שהותקפה באזור הכפר תל, ובמהלך פעולות החילוץ נורה על ידי מחבלים ונהרג במקום.

בניהו הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות, בנות 12 ו-13. הוא היה דמות מרכזית בחוות גלעד, לא רק כאחראי החקלאות אלא גם כחבר פעיל בכיתת הכוננות שדאג לביטחון התושבים. "גיבור אמיתי שנלחם להציל חיים" ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד לבניהו במילים נוגעות ללב: "עלם חמודות גבר שבגברים, אני מכיר אותו מאז שהיה ילד, אדם עם לב זהב איש משפחה אמיתי ומסור, אוהב ארץ ישראל בכל נפשו ובן למשפחה שורשית. היה מסור לשמירה על קרקעות הלאום, היה איש ספר ועסק במחקר על ביטחון ישראל". צה"ל חיסל את המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני בכפר תל | הנשק הוחזר ב. ניסני | 10:55 עדות קשה מתארת את השתלשלות הפיגוע בחוות גלעד: "ערבים הקיפו אותנו, החיילים סירבו לירות" | צפו דוד הכהן | 13:11 דגן הוסיף והזכיר את גבורתו של בניהו גם בעבר: "אני זוכר אותו מאירוע ההצתה בשבת בחוות גלעד, רץ להציל חיים, גם בפיגוע היום קפץ בגבורה להציל חיים. אנחנו נהיה תמיד עם רעייתו אסתר וכל בני המשפחה. ברגעים אלו אנחנו מחבקים את המשפחה היקרה והאהובה ואת חוות גלעד. על אפם וחמתם של אויבינו ההתיישבות בשומרון תגדל ותתחזק עוד יותר". הפיגוע החריג והחילוץ הגיבורי הפיגוע התרחש בנסיבות חריגות במיוחד. קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה על ידי עשרות ערבים באזור הכפר תל הסמוך לחוות גלעד. במהלך ההתקפה, נחטף נשק מרכז הביטחון של היישוב שהגיע למקום, והערבי שחטף את הנשק ביצע ירי לעבר המטיילים. על פי עדויות מהמקום, השייח' של הכפר היה זה שחטף את הנשק וביצע את הירי הרצחני. בניהו, שהיה חבר כיתת הכוננות, מיהר למקום כדי לסייע למטיילים ולחלץ אותם מהמצוקה. במהלך פעולות החילוץ הוא נורה ונפצע באורח קשה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי, אך נאלצו לקבוע את מותו. בפיגוע נפצעו שלושה נוספים.

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"הרוח החיה מאחורי מאבק על כל דונם"

בניהו מלט הי"ד היה במשך שנים הרוח החיה מאחורי פורום "מאבק על כל דונם" שהשפיע רבות על שינוי התפיסה ביחס למרחבים ביהודה ושומרון. הוא מעולם לא הסתפק בגדרות ובכבישים המוכרים ודחף ללא הרף לכבוש את המרחב.

בניהו תיעד והפיץ מידע על ההשתלטות הערבית המאורגנת, ולימד רבים איך לעקוב ולחקור אחרי התוכניות של האויב. פעולותיו היו להן השפעה רבה על שינוי דעת הקהל. הוא תמיד הקפיד שלא להבדיל בין שטחי C לשטחי B ולא הפסיק להתריע על ההשתלטות של האויב ברכס סלע - במקום בו נפל.

בניהו היה זה שחשף את התוכנית של הרשות הפלסטינית לבנות שכונה במזבח יהושוע בהר עיבל ונלחם בכל כוחו בכל דרך להקים יישוב במקום. הוא ייסד את המניין השבועי במזבח ופעל רבות במעשה והסברה.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

"איך נפלו גיבורים"

מהיישוב חוות גלעד נמסר בהודעה לתושבים: "איך נפלו גיבורים... בכאב גדול ובצער רב אנו מודיעים על הרצחו של בניהו מלט הי"ד בפיגוע על ידי מחבלים שפלים במהלך חילוץ של סיור של קבוצת מטיילים באזור. ליבנו עם אסתר, תאיר, ארץ ואדמה עבריה וכל משפחת מלט, ונסייע להם בכל אשר ניתן. פרטים נוספים לגבי הלוויה יפורסמו בהמשך. 'ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים...'"

כוחות צה"ל חיסלו מאוחר יותר את המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני, והנשק שנחטף הוחזר. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב והורה על תגבור רחב של כוחות לחיזוק ההגנה במרחב ותפיסת כל המחבלים שהיו מעורבים באירוע.