נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע אמש (רביעי), בערב תשעה באב, לביקור מיוחד בבא"ח מכבים, בסיס האימונים של חטיבת החשמונאים. במהלך הביקור קרא הנשיא יחד עם לוחמי החטיבה את מגילת איכה, בציון יום החורבן.

הביקור החל בסקירה מקיפה שמסר מפקד החטיבה, אלוף-משנה שמר רביב, על פעילות החטיבה בשגרה ובחירום. בהמשך נפגש הנשיא עם לוחמי החטיבה, שמע מהם על שגרת שירותם ועל האתגרים המיוחדים העומדים בפניהם כחיילים חרדים בצה"ל, והודה להם על מחויבותם ומסירותם למען ביטחון המדינה.

בדברים שנשא במהלך הביקור, ציין הנשיא הרצוג: "זו זכות עצומה בשבילי להיות כאן איתכם - לוחמי חטיבת החשמונאים. אני מאוד מתרגש לראות אתכם כאן".

הנשיא הדגיש את הקשר בין יום החורבן לבין המציאות הנוכחית: "אנחנו הרי יודעים שהבית חרב פעמיים בשל שנאת חינם, ומה שאנחנו עושים פה זאת אהבת חינם, אהבת הארץ ואהבת העם".

הנשיא המשיך והתייחס לערך לימוד התורה לצד השירות הצבאי: "זאת זכות עצומה ללמוד תורה, ולהמשיך בשרשרת הדורות. לימוד התורה הגן על עם ישראל, ולימוד התורה זהו ערך עצום של עם ישראל. ובמקביל, אנחנו נאלצים משחר קיומנו להגן על עצמנו, לעטות מדים ולהילחם כנגד כל אויבינו".

בסיום דבריו הדגיש הנשיא את המשמעות המיוחדת של השירות בחטיבת החשמונאים: "השילוב המופלא הזה של שירות בצבא ההגנה לישראל, תוך שמירת אורח החיים החרדי, הוא הישג עצום של צה"ל והישג עצום אישי של כל אחד ואחד מכם".

הביקור של נשיא המדינה בחטיבת החשמונאים בערב תשעה באב מהווה מסר חשוב של הוקרה ותמיכה בלוחמים החרדים, בתקופה מורכבת שבה החברה החרדית נמצאת בלחצים רבים בנושא הגיוס.