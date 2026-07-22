המראה מספינת מלחמה ( צילום: צבא ארה"ב )

ארצות הברית עדכנה את ישראל בימים האחרונים כי בכוונתה להעלות מדרגה משמעותית בלחימה מול המשטר בטהרן, ולבצע בימים הקרובים תקיפות נרחבות באיראן תוך שימוש ראשון במסגרת סבב ההסלמה הנוכחי במפציצים אסטרטגיים כבדים. כך דווח הערב (רביעי) בכאן חדשות.

החשש: איראן "תשבור את הכלים"

התיאום הביטחוני והמודיעיני ההדוק בין ירושלים לוושינגטון נועד להבטיח כי ישראל תהיה ערוכה במלוא המוכנות לכל תרחיש. במערכת הביטחון לוקחים בחשבון כי תקיפה אמריקנית חריפה, שבה יופעלו מפציצים כבדים על יעדים רגישים באיראן, עשויה להוביל את המשטר בטהרן להחלטה "לשבור את הכלים" ולהגיב בעוצמה רבה.

החשש המרכזי בישראל הוא שבתגובה למכה האמריקנית, יחליטו האיראנים לבצע שיגורים של טילים או כלי טיס בלתי מאוישים באופן ישיר לעבר שטח מדינת ישראל. תרחיש כזה, במידה ויתממש, יוביל באופן מיידי לחידוש התקיפות הישראליות באיראן ולפתיחת מערכה נרחבת נוספת.

בשל כך, כלל מערכי ההגנה האווירית, פיקוד העורף ומערכי ההתקפה בישראל נמצאים בדריכות מרבית לקראת הימים הקרובים. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר במהלך השבוע: "אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו".

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לילה תשיעי ברציפות

הדיווח על התכנית האמריקנית מגיע על רקע המשך התקיפות הנרחבות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השלים השבוע לילה תשיעי ברציפות של תקיפות נגד מטרות איראניות. על פי ההודעה הרשמית, התקיפות כללו מרכזי מבצעים צבאיים איראניים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון לרחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות.

נשיא ארצות הברית התייחס לגל התקיפות והצהיר: "איראן נפגעה בצורה קשה מאוד מאוד. מבחינה צבאית, הם איבדו כמעט את הכל". במקביל, בחדשות 13 דווח כי טראמפ העביר מסר למדינות המפרץ, לפיו "אם לא יושגו הסכמות עם איראן השבוע, תתכוננו להסלמה משמעותית מול איראן".