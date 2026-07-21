השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לפני זמן קצר (שלישי) בחריפות לחשיפת מעצרו של תושב נצרת בן 29 שתכנן לפגוע בו, וציין כי זהו ניסיון הפיגוע התשיעי נגדו. "זו הפעם התשיעית שאירגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי", כתב בן גביר בהודעה שפרסם.

השר הודה לשירות הביטחון הכללי, למשטרת ישראל, למודיעין שירות בתי הסוהר, ליחידת מגן ו"מעל הכל להשם יתברך - שמונעים מהמחבלים לפגוע בי ובמשפחתי". בן גביר הבהיר כי הוא ממשיך בדרכו ללא חשש: "לא תפחידו אותי ולא ארתע ממכם". כזכור, שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל חשפו היום פרטים על מעצרו של מחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, שתכנן לבצע פעילות טרור ופנה לארגון הטרור חמאס במטרה להתגייס ולקבל משאבים. החשוד נעצר בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר עמקים במחוז צפון, לאחר שהתגלה כי גיבש מתווה טרור לפגיעה בשר מכהן בממשלה. על פי ההודעה המשותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ, בחקירתו של עוואד נמצא כי פנה באופן ישיר לארגון הטרור חמאס במטרה להתגייס לשורותיו ולקבל משאבים שיאפשרו לו לקדם פעילות טרור. בתום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל-נצרת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום כנגד החשוד.

המעצר של הערבי ישראלי - צילום: דוברות המשטרה המעצר של הערבי ישראלי | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:17

"אמשיך לפעול 24/7 למען עם ישראל"

בן גביר פירט את המדיניות שהוא מתכוון להמשיך ליישם למרות האיומים: "אני אמשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, להרוס בתים לא חוקיים, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים, לדאוג שניהיה בעלי הבית בהר הבית, לפתוח כיתות כוננות ולחמש את כל אזרחי ישראל".

המעצר מצטרף לשורה של פעילויות ביטחוניות שביצעו כוחות הביטחון בשבועות האחרונים. במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ב-250 פעילויות התקפיות, במסגרתן נעצרו יותר מ-60 מבוקשים והוחרמו כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה, רחפנים וחומרי הסתה.

השר סיים את דבריו בהצהרה נחרצת: "אמשיך לפעול 24/7 למען עם ישראל". דבריו משקפים את הנחישות להמשיך במדיניותו הביטחונית למרות האיומים המתמשכים על חייו ועל משפחתו.