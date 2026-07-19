( צילום: קובי ריכטר, כבאות והצלה )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (ראשון) עם יעל שבח, תושבת חוות גלעד שביתה נשרף כליל בשריפת הענק שפרצה ביישוב במהלך השבת האחרונה. שבח היא אלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי אכזרי סמוך לכניסה ליישוב בינואר 2018.

בשיחה עם שבח, ביקש הנשיא לחזק אותה ואת תושבי חוות גלעד שאיבדו את בתיהם. "עם ישראל כולו מחזק אתכם בשעתכם הקשה, אנחנו אוהבים אותך ואת המשפחה היקרה. חושבים על כל מי שאיבד את ביתו ועומדים לצדכם", מסר הנשיא.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יעל הודתה לנשיא על שיחת החיזוק והסבירה את גודל האסון. "אנחנו אחת מתוך 17 משפחות שביתן עלה באש ונשרף כליל, אין לנו כלום, שום דבר", אמרה. "כואב לי מאוד שהזיכרון המוחשי מרזיאל נשרף. תודה על החיזוק ועל המחשבה. נישאר חזקים". הלוחם המיומן פירק את המסך ברכב בכביש 6 - וזה מה שגילה מאחור | צפו קובי רוזן | 14:11 הרצח במיטת בית החולים וההסתרה בשק: פרטים מזעזעים על ימיו האחרונים של החטוף דוד הכהן | 14:22 שריפת ענק שהרסה 13 בתים השריפה פרצה בשעות הצהריים של שבת האחרונה סמוך לשכונת מצפה ישי ביישוב קדומים. הלהבות, שנעזרו ברוחות עזות שנשבו באזור, נעו במהירות בלתי רגילה לעבר חוות גלעד הסמוכה. על פי הנתונים הרשמיים, 24 בתים נפגעו בשריפה, מתוכם 13 נשרפו כליל.

השריפה בחוות גלעד ( צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל )

כוחות הביטחון פינו במהירות את כל תושבי היישוב מבתיהם. באירוע פעלו 41 צוותי כיבוי בסיוע חוצה מחוזות, עשרה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" ומסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל. בנס גדול, האירוע הסתיים ללא נפגעים קשים בנפש, אך הותיר משפחות רבות בפני שוקת שבורה.

צוות חקירה מיוחד של כבאות והצלה, משטרת ישראל וצה"ל קבע כי מקור השריפה הוא בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש. בין הנפגעים הקשים מהשריפה היו גם האחים יהודה ויהוידע כהן, שותפים ומנהלים של "צמרת" – מחסן העצים הגדול בשומרון, שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקל.

חורבן נוסף לאלמנת הרב שבח

עבור יעל שבח, השריפה מהווה חורבן אישי נוסף. מאז רצח בעלה, הרב רזיאל שבח הי"ד, בפיגוע ירי בינואר 2018, היא בחרה להמשיך ולהעמיק את שורשיה ביישוב יחד עם ילדיה מתוך תחושת שליחות והמשכיות. כעת, היא נותרה ללא קורת גג ובגדים לגופם.

עם צאת השבת, שבח שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות בגודל האסון. "אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה בפוסט אישי. "תודה לכולם על הדאגה". דבריה המרגשים עוררו גל של אהדה ותמיכה מכל רחבי הארץ.

יצוין כי שבח, דמות בולטת ומוערכת בציבוריות הישראלית, הפכה לקול ייחודי ומשפיע בתקשורת הישראלית. למרות שעות החרדה הרבות וקו האש שאיים על היישוב כולו, היא וילדיה פונו מבעוד מועד וניצלו בנס ללא פגע בנפש.