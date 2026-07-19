בצער עמוק ובכאב רב התקבלה הידיעה על פטירתו בשבת קודש של הרב אבישי נתן ע"ה, מחשובי ויקירי קהילת חסידי חב"ד בשכונת נחלת הר חב"ד שבקריית מלאכי. המנוח שכל בשנים האחרונות שני בנים בנסיבות טראגיות שהותירו את המשפחה והמכרים כולם בהלם ובכאב.

הצער הכבד החל לפני כשנה וחצי, כאשר בנו, רס"ן יששכר נתן הי"ד, נפל במלחמה בצפון רצועת עזה. יששכר, בן 28 בנופלו, שירת כקצין בעוצבת הקומנדו של צה"ל ונחשב לאחד מלוחמי העילית של הצבא. הוא למד בישיבות חב"ד בצעירותו ובחר להתנדב לשירות קרבי מתוך תחושת שליחות עמוקה.

באופן מצמרר, יששכר הי"ד חזה בעבר את האפשרות של חדירת מחבלים ליישובי עוטף עזה. בראיון שנתן לצה"ל כשהיה מ"פ בגדוד 202 בצנחנים, סיפר על תחושתו כשהיה במוצב ארז: "100 מטר מאחוריי, כשאני מסתכל אחורה, אני באמת רואה את היישוב נתיב העשרה. בסוף בתחושה שלי, אם אני לא שוכב שם או נמצא שם, תושבים שנמצאים 150-100 מטר מאחורינו יחטפו את הדבר הזה ו(מחבלי חמאס) ייכנסו פנימה ובסוף יבצעו טבח אצלם".

בשכונת מגוריו החב"דית סיפרו כי יששכר הי"ד פיקד בין היתר על הכח שאיתר את המחבלים בפיגוע באלעד לפני כשנה וחצי. בערב חג שמחת תורה האחרון השתתף בהקפות עד השעות הקטנות של הלילה, ובבוקר יצא למלחמה שבה נפל.

כאשר המשפחה עדיין לא התאוששה מהאבל הכבד, פקד אותה שבר נוסף - פטירתו הפתאומית של בן נוסף, ר' נדב יהודה נתן ע"ה. הצער הכפול הותיר את הרב אבישי ע"ה ואת משפחתו במצב של אבל עמוק ומתמשך.

הרב אבישי נתן ע"ה היה דמוּת מוכרת ואהובה בקהילת חב"ד בקריית מלאכי. הוא הותיר אחריו משפחה ענפה, ההולכת בדרך התורה והחסידות. אביו של המנוח, מארי שמעון נתן זצ"ל, שירת ביום כיפור והיה בסיירת שקד - מסורת של מסירות נפש שעברה לבנו יששכר הי"ד.

הלווייתו של הרב אבישי נתן ע"ה התקיימה הלילה, מוצאי שבת קודש, בשעה 23:30. מסע ההלוויה יצא מביתו ברחוב שדרות ירושלים 65 בנחלת הר חב"ד, עבר דרך בית הכנסת המרכזי "בית אליהו", והמשיך לבית החיים בקריית מלאכי. הקבורה התקיימה בשעה 00:00.

קהילת חב"ד בקריית מלאכי ובכלל, יחד עם עולם התורה והחסידות, משתתפים בצער המשפחה האבלה. המקום ינחם את בני המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד.