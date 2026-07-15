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תיעוד דרמטי: לוחמי דובדבן שני שלפו מהמיטות מחבלים שייצרו מטעני חבלה

פעילות לילית בחטיבת בנימין בהכוונת שב"כ • שני מבוקשים שייצרו מטענים נעצרו יחד עם סוחר נשק | התיעוד המלא (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד מרגע המעצר
צפו בתיעוד מרגע המעצר

בפעילות לילית מדויקת בחטיבת בנימין אתמול (שלישי), הצליחו לוחמי יחידת דובדבן לעצור בהכוונה מודיעינית של שב"כ שני מבוקשים שעסקו בייצור מטענים שנועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב. במקביל, נעצר גם סוחר אמצעי לחימה שהחזיק באמצעי לחימה רבים.

הפעילות המבצעית התבצעה לאחר מעקב מודיעיני ממושך של שב"כ אחר פעילות המבוקשים, שזוהו כמי שמייצרים מטענים מאולתרים במטרה לפגוע בכוחות הביטחון הפועלים באזור. בצה"ל הדגישו כי המבוקשים היוו איום ממשי על חיי הלוחמים.

לוחמי דובדבן, יחידת המסתערבים המובחרת של צה"ל, פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות נוספים במרחב. הכוחות הגיעו למקומות המסתור של המבוקשים בתזמון מדויק, ביצעו את המעצרים ללא תקלות והעבירו את החשודים לחקירה מעמיקה בידי גורמי הביטחון.

במסגרת הפעילות נתפסו אמצעי לחימה רבים שהיו בידי סוחר הנשק שנעצר. כידוע, כוחות צה"ל ומג"ב פועלים באופן שוטף במרחב יהודה ושומרון למניעת פעילות טרור והחרמת אמצעי לחימה.

המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון, והם צפויים להיחקר על מעשיהם ועל קשריהם עם גורמי טרור נוספים במרחב. גורמי הביטחון מעריכים כי המעצרים מנעו פיגועים חמורים שהיו עלולים להתרחש בימים הקרובים.

צה"למעצר מבוקשים

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