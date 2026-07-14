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״התייצבתם ואמרתם-הנני״

בקבר שמואל הנביא: קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים הסתיים | צפו

30 מ״כים סיימו היום (שלישי) בקבר שמואל הנביא את ההכשרה בה למדו את כל הנדרש כדי להיות מפקדים לוחמים בצה״ל בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי | מכאן הלוחמים ימשיכו למגוון תפקידי פיקוד בבסיס ההכשרות של החטיבה, בגדוד שנלחם בלבנון ובגדוד המילואים שמוקם בימים אלו | צפפו בסיום בטקס (צבא, חרדים)

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קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים
קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים| צילום: צילום: דובר צה"ל
קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)
קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)
קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)
קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)
צה"לקבר שמואל הנביאחרדים בצבאחטיבת החשמונאיםמפקדי כיתות

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חזקו ואמצו ברוחניות ובגשמיות, אתם אהובים ויקרים לנו מאד מאד, שמרו עלינו ועל עצמכם ♥️
רק לא ג ושס

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