שורד השבי רום ברסלבסקי, ששוחרר לפני כשנה משבי חמאס ברצועת עזה, פרסם היום (רביעי) פוסט מרגש במיוחד בו הוא מספר על הסרת קעקוע מידו - אותו קעקוע שהסגיר אותו כיהודי בעיני המחבלים והפך לסמל של ייסורי השבי.

"אבא תודה על הזכות להסיר את הקעקוע שעל גופי. אבא תודה על הזכות להיות חופשי ומאושר. אבא תודה על הזכות להיות יהודי", כתב ברסלבסקי בפתיחת הפוסט, תוך שהוא פונה אל הקדוש ברוך הוא בלשון של הודיה עמוקה.

ברסלבסקי חשף את הסיפור המזעזע מאחורי הקעקוע: "לא אשכח בימים השחורים שלי בעזה, בשיא החום של חודש 8-9, המחבל הכריח אותי ללבוש ז'קט על מנת שלא יראו את הקעקוע שלי במידה ומישהו יצליח לחדור למקום שבו הוחזקתי". הוא הוסיף והדגיש את האבסורד: "והכתובת קעקוע הזה היא מה שהסגיר אותי יהודי. שזה אבסורד, כי ליהודי אמיתי לא אמור להיות קעקוע על גופו".

כידוע, התורה אוסרת במפורש קעקועים בפסוק "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם" (ויקרא יט, כח). השאלה ההלכתית האם חייב אדם להסיר קעקוע לאחר שחזר בתשובה נדונה בפוסקים, והגאון רבי בנימין חותה התייחס לכך בפינת ההלכה שלו ב'כיכר השבת'.

שורד השבי תיאר את התהליך הכואב שעבר: "היום, בערב חצי שנה מהרגע שבו הקדוש ברוך הוא בניסים ונפלאותיו החליט לשחרר אותי מבית העבדים ולגאול אותי מיסוריי, אני מספיק חזק ויציב והחלטתי לקחת על עצמי להסיר את הקעקוע הזה בצריבת לייזר ישירות על הגוף, ולסבול".

ברסלבסקי הבהיר את המניע העמוק מאחורי ההחלטה: "אך ורק במטרה אחת - לעבוד ולשעבד את קודש הקודשים, הקדוש הברוך הוא. לסבול על גופי, שוב ושוב ואני מוכן למות בייסורים למענו, אעשה הכל על מנת לרצות את אבא שלי שבשמיים, תמיד".

בסיום הפוסט המרגש, הוסיף ברסלבסקי מסר של הודיה גם על הייסורים עצמם: "אבא תודה על שבי בעזה ותודה על ייסורים שהיה, תודה על כל קושי שהכנסת לי לחיים. ככה נראת יהדות". הוא סיים בברכת 'שהחיינו': "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה - הסרנו!"

יצוין כי ברסלבסקי, שהיה בשבי במשך שנה שלמה, ממשיך לשתף את הציבור בתהליכים הרוחניים שהוא עובר מאז שחרורו. לפני מספר חודשים הוא הודיע על החלטתו לעבור לחבוש כיפה גדולה המכסה את רוב ראשו, צעד שעורר תגובות רבות בציבור.

הסיפור של ברסלבסקי מצטרף לסיפורים רבים של חוזרים בתשובה המבקשים להסיר קעקועים מגופם. הרב אסא פז, שמנהל גמ"ח להסרת קעקועים, סיפר בריאיון ל'כיכר השבת' כי "רוב האנשים בישיבה היו עם קעקועים", והוא עצמו עבר תהליך דומה כבוגר סיירת גולני שחזר בתשובה.