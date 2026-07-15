העשירייה הפותחת: הישיבות הספרדיות שהכי קשה להתקבל אליהן

ראש הישיבה הגר"צ לב ( צילום: באדיבות המצלם )

עולם הישיבות הספרדי עובר בשנים האחרונות שינוי מבני משמעותי. בעוד כמות המוסדות גדלה והתחרות מתגברת, הפערים בין הישיבות היוקרתיות לבין שאר המוסדות נותרו משמעותיים. הישיבות הוותיקות ממשיכות להחזיק בקו סינון קפדני, כאשר בחורים מצוינים נלחמים על כל מקום פנוי בכל אחת מהן.

בירור מעמיק שערכה 'כיכר השבת' מעלה תמונת מצב מפורטת של המפה הישיבתית הספרדית, כאשר רשימת ה"טופ" נותרת יציבה יחסית למרות השינויים המתרחשים בשטח. השלישייה המובילה: יסודות, בית שמעיה וזיאת בראש הפירמידה ניצבת ישיבת 'יסודות' בתל אביב בראשות הגאון הרב ברוך צבי לב והמשגיח הגאון רבי שלמה ברויאר. עם ביקוש שיא של מעל 600 נרשמים למחזור האחרון, הישיבה הפכה לסמל לשמרנות פונביז'אית מוקפדת. הישיבה מציבה רף לימודי גבוה ביותר ואינה מתפשרת על פתיחות, והיא נחשבת לאופציה המועדפת על טובי המשפחות בציבור הספרדי. השוטרים הזיעו, מפגינים הצטיידו במטריות; תיעוד ענק מיום המחאה מול לשכות הגיוס חיים רוזנבוים | 15:59 לצדה, שומרת ישיבת 'בית שמעיה' על מעמדה כמבצר של תורה שקטה. עם סגנון בחורים שמרני ורמת לימוד גבוהה, היא מציבה רף גבוה ולא מתפשרת על קליטת בחורים המתאימים לדרכה המיוחדת. גם ישיבת 'יסודות' (זיאת) מתבססת בשלישייה הפותחת, כשהיא משלבת יציבות, רוגע ואווירה מיוחדת המושכת אליה את טובי התלמידים. הישיבה ידועה בשמירה על אופי ייחודי שמבדיל אותה משאר המוסדות. הזינוק המרשים: 'אוהל תורה' בדרך למעלה מי שרושמת את הזינוק המשמעותי ביותר בשנים האחרונות היא ישיבת 'אוהל תורה' בראשות הגאון הרב שמעון מועלם. ללא רעש מיותר, הישיבה הפכה למוקד עליה לרגל עם למעלה מ-300 בחורים וצוות רחב של רבנים ומשגיחים. בנתונים שנאספו, הישיבה מציגה ביקוש אדיר שמעמיד אותה כ"יורשת" המסתמנת לכניסה רשמית לשלישייה הפותחת. המוניטין שצברה בשנים האחרונות והרמה הלימודית הגבוהה הופכים אותה ליעד מבוקש עבור בחורים איכותיים. הנבחרת המובילה: ישיבות החשובות בשורת הישיבות החשובות והמבוססות ניתן למנות מספר מוסדות בעלי מעמד מוכר: ישיבת 'מאור התורה' בראשות הגאון רבי אברהם סאלים, חבר מועצת החכמים, נחשבת לאחת הוותיקות והיציבות ביותר, עם דגש על רמה למדנית גבוהה ואווירה תורנית מיוחדת. ישיבת 'דעת חיים' בבית וגן, בראשות הגאון רבי שלום ביתאן, מושכת אליה תלמידים מהארץ ומחו"ל. הישיבה ידועה בגישתה המאוזנת ובדגש על בניית אישיות תורנית שלמה. ישיבת 'אש התלמוד' בירושלים בראשות הגאון הרב יוסף לסרי והגאון הרב אריאל וילנסקי, שומרת על ניחוח ירושלמי ייחודי. המיקום בעיר הקודש והאווירה המיוחדת מושכים בחורים המחפשים חוויה רוחנית עמוקה. ישיבת 'באר התלמוד' ('יקירי'), בראשות הגאון הרב חנוך כהן, עם סניפים באופקים וקרית גת, מהווים מוקדי תורה משמעותיים. הישיבה ידועה בהתמדה ובשקידה, ומושכת בחורים המחפשים אווירת לימוד רצינית.

ההספד בישיבת יסודות התורה ( צילום: באדיבות המצלם )

ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק בראשות הגאון הרב אפרים כהן, ידועה ביציבותה הרוחנית ובאווירה המיוחדת. הישיבה חנכה לאחרונה ארון קודש מפואר בגובה 10 מטרים, המצופה זהב טהור.

ישיבת 'באר יצחק' בטלז סטון, בראשות הגאון הרב משה תופיק אביעזרי, מציעה מסלול לימודים מעמיק באווירה פסטורלית. המיקום הייחודי והאווירה השקטה מאפשרים התמקדות מלאה בלימוד.

ישיבת 'בית הלוי' בראש העין, בראשות הגאון הרב שר שלום יחיא והגאון הרב ערן חבה, מתרחבת משמעותית בשנים האחרונות. הישיבה מציעה שילוב ייחודי של לימוד עמוק ואווירה חמה.

ישיבת 'תורת מנחם' בראשות הגאון הרב מאיר ויזמן, ניצבת כהפתעה של השנה עם קצב צמיחה מרשים. הישיבה מושכת בחורים איכותיים ומציגה עלייה משמעותית במספר התלמידים.

הישיבה הגדולה: 'רכסים' בקו פתוח יותר

ישיבת 'רכסים' בראשות הגאון רבי אליהו ציון סופר, נותרה הישיבה הגדולה ביותר במגזר הספרדי. הישיבה מובילה קו פתוח יותר המותאם לבחורים בעלי משמעת עצמית גבוהה, ומציעה מסגרת רחבה לקליטת תלמידים.

בניגוד לישיבות בעלות קו הסינון הקפדני, 'רכסים' מאפשרת לבחורים רבים יותר להשתלב במסגרת תורנית איכותית, תוך שמירה על רמה לימודית גבוהה.

ההתאמה האישית: המפתח להצלחה

חשוב להדגיש כי הדירוג משתנה בהתאם לאופי הבחור. הצלחה בישיבה תלויה בראש ובראשונה בהתאמה האישית בין סגנון המוסד לבין נתוני התלמיד, כפי שמדגישים בכל עולם התורה הספרדי.

כל ישיבה מציעה אופי ייחודי, ובחירת המוסד הנכון תלויה בצרכים האישיים של כל בחור - החל מסגנון הלימוד, דרך האווירה הכללית ועד לדגשים הרוחניים המיוחדים לכל מקום.

המפה הישיבתית הספרדית ממשיכה להתפתח ולהשתנות, כאשר הביקוש הגובר לישיבות איכותיות מוביל להקמת מוסדות חדשים ולחיזוק הקיימים. עם זאת, הישיבות הוותיקות והמבוססות ממשיכות לשמור על מעמדן כמוקדי התורה המובילים בציבור הספרדי.