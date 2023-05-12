ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה, הופיע הערב (ראשון) בהדרו למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק לקראת יום הכיפורים | התלמידים התרגשו לקדם את פני הקודש, ולהתברך מפיו לאחר תפילת ערבית ברוב עם הדרת מלך (עולם הישיבות)
האישה תבעה גירושין מספר חודשים לאחר שבעלה ברח לחו"ל והותיר אותה לגדל את בתם המשותפת לבדה. בית הדין הרבני עשה כל שביכולתו כדי לסייע לאישה, אך למרבה הצער, ידיו כבולות כל עוד האיש ממאן להתגרש. בינתיים, האישה עגונה מזה כשנה וחצי (משפט)
יום חגו של ראש ישיבת "משכנות התורה": הרב אפרים כהן שחולל סערה, יעמוד היום בראש אירוע מיוחד לציון עשור לישיבה. בצל הסערה הגדולה שחולל, יתקיים האירוע באולם הישיבה שברח´ עזרא 72 בבני-ברק, בהשתתפות גדולי ישראל וראשי הישיבות, ובהם גם מרן הגראי"ל שטיינמן
ל"כיכר השבת" נודע כי קהילות ספרדיות בארה"ב, בתוכם קהילת החלבים, שוקלים להפסיק התרומות למוסדות ספרדים בישראל, שפועלים בניגוד למסורת הספרדית ● הסיבה: ראשי-ישיבות שעזבו חופה ● ישי: "הרב יקרא לא לתרום לישיבות שמפלות בין אשכנזים לספרדים" ● חשיפה (חדשות, חרדים)
יומיים לאחר שראש-ישיבת "משכנות התורה", הרב אפרים כהן, השפיל בחור-ישיבה ספרדי, כשגירש את חבריו מחתונתו - לאחר שלא הסכים להיכנס ל"חדר ייחוד" כמנהג האשכנזים, מרן הגר"ע יוסף הזמין את החתן והוריו לביתו. הגר"ע צפוי לחזק את ידיהם על כך ששמרו על מנהג אבותיהם (חרדים)