ערב יום הכיפורים

הישיבה הספרדית בבני ברק, זכתה הערב להופעתו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה, הופיע הערב (ראשון) בהדרו למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק לקראת יום הכיפורים | התלמידים התרגשו לקדם את פני הקודש, ולהתברך מפיו לאחר תפילת ערבית ברוב עם הדרת מלך (עולם הישיבות)

הגרמ"ה הירש בשיחה בישיבת 'משכנות התורה' (צילום: ש.פ.ה.)

זכיה כבירה זכו הערב (ראשון) תלמידי ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק, לקדם בהדרת כבוד ובהתרגשות שיא את פני ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה, שנעתר להזמנת ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן, והגיע למסור שיחת חיזוק והתעוררות לפני בחורי החמד ששתו בצמא את דבריו.

ישיבת 'משכנות התורה' עמדה כל השנים בנשיאותו של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ומאז פטירתו, ראשי הישיבה מתייעצים עם הגאון הרב משה הלל הירש על כל צעד ושעל.

בדבריו, עמד ראש הישיבה על גודל האחריות המוטלת על כל בן תורה, במיוחד בימים נשגבים אלו. הוא קרא לבחורים לנצל את הימים שנותרו עד יום הכיפורים להתבוננות פנימית ולתשובה שלמה, ולהתחזק בלימוד התורה ובעבודת ה'. השיחה המרגשת עוררה התעוררות גדולה בקרב הבחורים, כהכנה ראויה ליום הדין.

בתום דבריו, נשאר ראש הישיבה להתפלל תפילת ערבית בהיכל הישיבה, בנוסח עדות המזרח. לאחר מכן, ניגשו הבחורים בזה אחר זה אל ראש הישיבה להתברך בברכת 'גמר חתימה טובה'.

