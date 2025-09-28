זכיה כבירה זכו הערב (ראשון) תלמידי ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק, לקדם בהדרת כבוד ובהתרגשות שיא את פני ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה, שנעתר להזמנת ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן, והגיע למסור שיחת חיזוק והתעוררות לפני בחורי החמד ששתו בצמא את דבריו.

ישיבת 'משכנות התורה' עמדה כל השנים בנשיאותו של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ומאז פטירתו, ראשי הישיבה מתייעצים עם הגאון הרב משה הלל הירש על כל צעד ושעל.

בדבריו, עמד ראש הישיבה על גודל האחריות המוטלת על כל בן תורה, במיוחד בימים נשגבים אלו. הוא קרא לבחורים לנצל את הימים שנותרו עד יום הכיפורים להתבוננות פנימית ולתשובה שלמה, ולהתחזק בלימוד התורה ובעבודת ה'. השיחה המרגשת עוררה התעוררות גדולה בקרב הבחורים, כהכנה ראויה ליום הדין.

בתום דבריו, נשאר ראש הישיבה להתפלל תפילת ערבית בהיכל הישיבה, בנוסח עדות המזרח. לאחר מכן, ניגשו הבחורים בזה אחר זה אל ראש הישיבה להתברך בברכת 'גמר חתימה טובה'.