טראמפ הורה לנושאת המטוסים ג'רלד פורד להתקדם לכיוון וונצואלה, והיא נכנסה אחר הצהריים (ראשון) לים הקריבי לקראת מלחמה אפשרית עם הדיקטטורה, כך דווח היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

נושאת המטוסים נמצאת כעת ב"מרחק תקיפה" - כלומר במיקום ממנו יכולה ארה"ב לבצע תקיפה יעילה נגד משטרו של מדורו שנבחר שלא כדין בבחירות האחרונות.

טראמפ רואה בוונצואלה גורם ראשי ומוביל עולמי בשוק הסמים והברחות הפנטניל לארה"ב, בנוסף לכך שהוא רואה בשלטונו שלטון בלתי לגיטימי.

בתוך כך, נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הגיב בימים האחרונים ללחץ הגובר מצד ארצות הברית וקרא להפסקת העימותים.

הוא אמר כי דרום אמריקה זקוקה לשקט וכי אין עוד מקום למלחמות ארוכות או למלחמות שאינן מוצדקות. מדורו הדגיש שאינו רוצה לראות חזרה על טעויות מהעבר והציג את המסר שלו לאזרחים בארצות הברית כקריאה בעד שלום.

הוא אף ביצע ריקוד ושירה באנגלית את שיר השלום imagine של ג'ון לנון במחווה לארה"ב למול קהל אוהד, בתקווה שהדבר יקנה לו זמן חסד נוסף מול הנשיא טראמפ.

במערכת הביטחון האמריקנית טוענים שמדובר בהגנה על ארצות הברית מפני פעילות של קרטלי סמים, אך מבקרים מזהירים שהפעולות עלולות להפר את המשפט הבינלאומי ושנועדו בעיקר להגביר את הלחץ על מדורו, שמואשם בארצות הברית בעבירות הקשורות לסחר בסמים ועל ראשו מונחת הבטחת פרס גבוהה.

נשיא ארה"ב אמר בשבוע שעבר כי קיבל החלטה עקרונית בנושא אך לא פרסם מהי. לפי ההערכות, פעולה קרקעית תהיה ציון דרך משמעותי ותרחיש שממשל וושינגטון נזהר מלנקוט בו, אם כי גם הפרשנים המנוסים ביותר מודים: אי אפשר לחזות שום דבר עם טראמפ.

על רקע כל אלו הורה שר ההגנה של ונצואלה על גיוס רחב של חיילים בכל רחבי המדינה. בצמרת הצבא מזהירים כי ארצות הברית מציבה איום ממשי, ומדגישים כי ונצואלה ערוכה להגיב לכל תרחיש.