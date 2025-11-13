יצרנית הרכב הסינית צ'רי (Chery) נאלצה להתנצל לאחר שכשל פעלול יחסי ציבור שנועד להציג את יכולותיה ההנדסיות. רכב החברה, שהיה אמור לטפס במעלה "המדרגות לגן עדן", הנתיב האיקוני בהר טיאנמן שבדרום סין, איבד שליטה, גלש לאחור ושבר חלק ממעקות האבן, לעיני צוותי צילום נדהמים.

הר טיאנמן, המכונה גם "הר שער השמיים", הוא אחד מאתרי הטבע והתיירות הידועים ביותר במדינה.

ההר, המתנשא לגובה של יותר מ־1,500 מטרים בנפת ז'אנג־גְ'יָאגִ'יֶה שבמחוז חונאן, מושך אליו מדי שנה מיליוני מבקרים. אל פסגתו מוביל רכבל באורך כמעט שמונה קילומטרים מהארוכים בעולם, ובדרך מתפתלת אליו כביש הררי מרהיב עם 99 פיתולים חדים.

סביב ההר נבנו גם שבילי זכוכית שקופים התלויים על שפת המצוק, מה שהפך אותו לאחד המקומות הפוטוגניים והדרמטיים ביותר בסין.

בלב האתר שוכן שביל האבן המכונה "המדרגות לגן עדן", גרם של 999 מדרגות המוביל אל מערת טיאנמן, בשנת 2018 הצליח רכב לנד רובר לטפס במדרגות במסגרת אירוע מתוקשר במיוחד הישג שהפך לסרטון ויראלי ברחבי העולם. צ'רי ביקשה לשחזר את ההישג ואף להתעלות עליו, אך הפעם הסוף היה רחוק מלהיות הרואי.

על פי הודעת החברה, כבל הבטיחות שחיבר את הרכב לנקודת עיגון בראש המדרגות התנתק לפתע, הסתבך בגלגל הימני וגרם למנוע לאבד כוח. בתוך שניות החל הרכב להחליק לאחור במורד השביל התלול, עד שנעצר לאחר עשרות מטרים, כשהוא שובר קטעים מהמעקה. למרבה המזל, איש לא נפגע.

בצ'רי מיהרו לפרסם התנצלות רשמית, והודו כי מדובר ב"הערכה לא מספקת של הסיכונים ובכשל בבקרת הפרטים". עוד נמסר כי החברה מצרה על כך שהפעלול נערך באתר נוף ציבורי, וכי היא תישא באחריות לתיקון הנזק. הרשויות המקומיות הודיעו כי ייבחן מחדש נושא השימוש באתרי תיירות לאירועי שיווק מסוכנים.

האירוע, שצולם מכל זווית, הפך בתוך שעות ללהיט ברשתות החברתיות, ועורר גל תגובות בין גולשים סינים. חלקם גינו את מה שכינו "זלזול במורשת הטבעית", בעוד אחרים טענו כי "לפחות צ'רי ניסתה להעפיל לשמים - גם אם בסוף היא רק ירדה מהר מדי".