בתוך פחות משתי שניות, עולם התחבורה והטכנולוגיה עבר טרנספורמציה כמעט בלתי נתפסת: על מסלול ניסוי של 400 מטרים בסין, רכב ניסוי במשקל טון זינק ממצב סטטי למהירות מסחררת של 700 קמ"ש. במצלמות נראה לא כלי תחבורה, אלא הבזק שחלף על המסלול והותיר אחריו שובל ערפל. שיא עולם חדש נולד. ההישג המרשים, פרי מחקר של האוניברסיטה הלאומית לטכנולוגיית הגנה (NUDT), הופך את המגלב (רכבת מגנטית מוליכת-על) למהירה ביותר שתועדה אי פעם. במשך עשור פוצחו אתגרים הנדסיים מסובכים: הנעה אלקטרומגנטית במהירויות קיצוניות ושליטה במגנטים מוליכי-על. לאחר שהשיאים הקודמים בסין עמדו על 648–650 קמ"ש, ה-700 קמ"ש החדשים משריינים את מקומה של המדינה בחזית הטכנולוגיה העולמית.

אך הדרמה אינה מסתיימת על המסילה. הכוח האדיר שמאיץ רכב כבד בשבריר שניה נועד גם לפריצת גבולות רחבה יותר: שיגור רקטות ומטוסים, חיסכון דרמטי בדלק ועלויות שיגור. הניסוי מסמן צעד נוסף לקראת מערכות ה"הייפרלופ" – רכבות בתוך צינורות ואקום שיחברו ערים במרחקים גדולים בתוך דקות, במהירות המטוסים.

פרופסור לי ג'יה, מוביל פיתוח קווי המגלב הראשונים בסין, מציין: ההצלחה הזו היא רק יריית הפתיחה. עם קו המגלב המסחרי היחיד בעולם בשנגחאי, סין לא רק משתתפת במירוץ להנדסת העתיד, היא קובעת את הקצב.