תיעוד מפחיד: עובד רפואי עשה לעצמו "היימליך" אחרי שנחנק מאוכל - כך זה הסתיים

עובד רפואי בטורקיה ניצל בזכות ידע רפואי מוקדם על שיטת ההיימליך, לאחר שנחנק מאוכל בזמן ששהה לבד בחדר | כך זה נראה במצלמות האבטחה (בעולם)

עובד בשירותי הרפואה בטורקיה הציל את חייו מחנק לאחר שביצע בעצמו תמרון היימליך.

תיעוד ממצלמות אבטחה מראה את העובד משתמש במשענת כיסא כדי לחלץ מזון שחסם את נשימתו.

​איליאס יילדיר, עובד בשירות האמבולנס הטורקי ומדריך בקורסי עזרה ראשונה, הציל את חייו במו ידיו במהלך אירוע חנק שהתרחש במשרדו בעיר אוסמנייה.

יילדיר נקלע למצוקה נשימתית חמורה בעת שהיה לבדו, והשתמש בידע המקצועי שברשותו כדי לחלץ גוף זר שנתקע בגרונו ללא סיוע של אדם נוסף.

​לאחר האירוע הסביר יילדיר כי הידע המוקדם שרכש בתחום העזרה הראשונה הוא שאיפשר לו לשמור על קור רוח ולפעול במהירות.

"דרכי הנשימה שלי נחסמו לחלוטין. כמי שמלמד קורסי עזרה ראשונה, ידעתי בדיוק מה לעשות. לא נכנסתי לפאניקה – נשארתי רגוע, ביצעתי תמרון היימליך עצמי והצלתי את חיי. אני שמח מאוד, וזה מוכיח כמה חשוב שכולם יכירו את הטכניקה הזו", ציין העובד.

​החנק החל כאשר חתיכת מזון נתקעה בגרונו של יילדיר במהלך ארוחה שקיים במרכז הרפואי. יילדיר, שהבין כי הוא נמצא לבדו בחדר ולא יוכל להזעיק עזרה מיידית, ניגש לכיסא משרדי וכיוון את פלג גופו העליון אל קצה המשענת.

הוא ביצע סדרה של ארבע או חמש דחיפות ממוקדות וחזקות כנגד הכיסא, פעולה שהפעילה לחץ פנימי על הסרעפת וגרמה לפליטת המזון ולחידוש הנשימה הסדירה.

​המקרה יוצא הדופן תועד במצלמות האבטחה של המשרד בסרטון בן כחצי דקה שהופץ באופן נרחב בכלי התקשורת המרכזיים בטורקיה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
נראה מתוכנן מראש ...חחח חשוב בהחלט הידע הרפואי .. אבל זה נראה ממש משחק !
מוזר!
1
יש סרטון ולא ידוע כמה פעמים. מעניין.
ארבעה או חמישה

