נסיעה שגרתית הפכה למעצר ממושך עבור נוסעת אמריקאית לאחר שבקרי הגבול בשדה התעופה טענו שתמונת הדרכון שלה "אינה דומה לה". התקרית התרחשה בזמן שהיא המריאה מנמל התעופה הבינלאומי טיחואנה (TIJ) שבמקסיקו ונחתה בסן דייגו (SAN).

הנוסעת, ג'וליה באקלי, סיפרה שהייתה בדרכה הביתה לאחר נסיעה קצרה כאשר גורמים רשמיים עצרו אותה בנקודת הביקורת. מה שהחל כבדיקת דרכון סטנדרטית הסלים לכדי בדיקה ביטחונית ממושכת לאחר שניסיונות חוזרים ונשנים לאימות תמונות כשלו באישור זהותה.

לטענתה, השוטרים ניסו לאמת את זהותה על ידי צילום מספר תמונות בזמן אמת בנקודת הבדיקה. לדבריה, המערכת לא הצליחה להתאים את פניה לתמונה שהייתה בדרכונה, אפילו לאחר מספר ניסיונות.

לאחר מכן היא לוותה לאזור מאובטח נפרד ששימש לבדיקות נוספות. באקלי אמרה שהחדר היה נעול והכיל מטיילים אחרים שעברו בדיקות דומות, בעוד שחפציה האישיים והטלפון נלקחו.

במהלך המעצר, חקרו אותה השוטרים שוב ושוב תוך שימוש באותם פרטים אישיים. היא אמרה שהתהליך נמשך עד שהרשויות הבינו את ההבדלים שנמצאו בין המראה החיצוני הנוכחי שלה לבין תמונת הדרכון שלה.

לאחר יותר מ-20 ניסיונות לאשר את זהותה, אמרה באקלי לשוטרים כי תמונת הדרכון שלה צולמה כשהייתה בת 18, בעוד שכיום היא בת 29, והמראה שלה השתנה באופן טבעי עם הזמן.

היא אמרה כי השוטרים דחו את ההסברים הללו. לדברי באקלי, גורמים רשמיים טענו כי מערכות ביומטריות מתמקדות בתווי פנים קבועים ולא בעיצוב או בהזדקנות.

המצב הפך מלחיץ ככל שהחקירה נמשכה. באקלי אמרה שהיא נעשתה עצבנית יותר ויותר, מה שפגע ביכולתה לזכור מידע שגרתי כמו כתובות קודמות. היא הוסיפה כי השוטרים סירבו לבחון מסמכי זיהוי חלופיים. למרות המתח, אמרה שהפקידים היו מקצועיים ולא אגרסיביים לאורך כל התהליך.