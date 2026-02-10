כיכר השבת
חיוך שאומר הכל: שר החוץ הטורקי נשאל על נשק גרעיני - כך הוא הגיב

שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, התחמק באלגנטיות כשנשאל בריאיון לגבי האפשרות שטורקיה תחזיק בנשק גרעיני | השר הצהיר כי טורקיה עשויה להצטרף למרוץ חימוש אם כל מדינה באזור תצטייד בנשק גרעיני | עם זאת הדגיש כי טורקיה מחויבת לאמנה למניעת הפצת נשק כזה (בעולם)

שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, התחמק באלגנטיות כשנשאל ישירות בריאיון לרשת CNN הטורקית לגבי האפשרות שטורקיה תחזיק בנשק גרעיני.

השר הצהיר כי טורקיה עלולה להיאלץ להצטרף למרוץ חימוש גרעיני אם כל מדינה באזור תצטייד בנשק גרעיני, בהתייחס לאפשרות ש תפתח נשק כזה.

פידאן הוסיף כי סוגיה זו דורשת התייחסות בהקשר האסטרטגי הכולל, וכי טורקיה אינה רוצה לראות שינויים דרמטיים באזור שעלולים לערער את מאזן הכוחות הקיים. לדבריו, מדינות עם "בעיות מול איראן" עשויות להתחיל לשאוף לרכוש נשק גרעיני, וטורקיה תיאלץ ככל הנראה להצטרף למרוץ זה. פידאן ציין כי הוא אינו רואה בכך תועלת גדולה לאזור.

כאשר המנחה שאל ישירות אם טורקיה רוצה להחזיק נשק גרעיני, שר החוץ השיב בשתיקה וחיוך.

בהמשך ציין פידאן כי כרגע איראן אינה פועלת לרכישת נשק גרעיני, וכי כל החלטה של טורקיה לנסות ולהצטייד בנשק כזה היא סוגיה אסטרטגית ברמה הגבוהה ביותר. הוא הדגיש כי טורקיה מחויבת לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.

