לא רק איראן: ארה״ב מכריזה על הסכם גרעין חדש עם מדינה אחרת

סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס (משמאל) וראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן ( צילום: צילום מתוך האתר של ראש הממשלת ארמניה )

בעוד ששיחות הגרעין המורכבות מול איראן ממשיכות להעסיק את הקהילה הבינלאומית, מהלך דרמטי ומפתיע של ממשל טראמפ משנה את פני המפה הגיאופוליטית ממש מעבר לגבול האיראני.

בביקור היסטורי וחסר תקדים, הפך ג'יי.די ואנס לסגן הנשיא האמריקני המכהן הראשון שכף רגלו דורכת על אדמת ארמניה, כשהוא מביא איתו בשורה שמרעידה את האזור: הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי. ההסכם, המכונה "הסכם 123", יאפשר לארה"ב להעניק רישיונות לטכנולוגיה וציוד גרעיני לארמניה, במהלך שנועד לנתק את המדינה מהתלות האנרגטית ארוכת השנים שלה ברוסיה ובאיראן. מדובר בעסקה בהיקף אדיר: כ-5 מיליארד דולר בייצוא ראשוני של טכנולוגיה אמריקנית, ועוד כ-4 מיליארד דולר בחוזים ארוכי טווח לאספקת דלק ותחזוקה. "זהו פרק חדש בשותפות האנרגטית בינינו", הכריז ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, לצדו של ואנס. המהלך האמריקני לא עוצר רק באנרגיה; הוא כולל הבטחות לייצוא שבבי מחשב מתקדמים, מל"טים לאיסוף מודיעין והשקעות מאסיביות בתשתיות. כזה עוד לא ראיתם: פיצוץ ושוד באמצע הכביש נגד משאית משוריינת ישראל גראדווהל | 09.02.26 תאונה טראגית: אלוף העולם צנח אל מותו | המשטרה חוקרת אריה רוזן | 09.02.26 בלב המהלך עומד מסדרון ה-TRIPP ("נתיב טראמפ לשלום ושגשוג בינלאומי") – מסדרון תחבורתי ואנרגטי בן 43 קילומטרים שיחבר את אזרבייג'ן לטורקיה דרך דרום ארמניה. המטרה האסטרטגית ברורה: יצירת נתיב סחר וגז המחבר בין אסיה לאירופה תוך עקיפה מוחלטת של רוסיה ואיראן. אז איך זה יעבוד? מסדרון "נתיב טראמפ לשלום ושגשוג בינלאומי", הוא הרבה יותר מסתם כביש; מדובר ביוזמה גיאו-כלכלית אמריקנית אסטרטגית שנועדה לעצב מחדש את המזרח. בלב התוכנית עומד מסדרון יבשתי בן 43 קילומטרים העובר בדרום ארמניה, ומחבר בין אזרבייג'ן למובלעת שלה (נחצ'יבאן) ומשם ישירות לטורקיה ולאירופה. המסדרון מתוכנן להפוך לעורק חיים מודרני שיכלול מסילות ברזל, צינורות נפט וגז וכבלים אופטיים להעברת נתונים, ובכך ליצור חיבור רציף בין אסיה לאירופה. עבור ארה"ב, המטרה האסטרטגית העליונה היא יצירת נתיב סחר ואנרגיה שעוקף לחלוטין את רוסיה ואיראן, ובכך מנתק את התלות האזורית בהן ומחליש את השפעתן בקווקז.

"מפת התשתיות והחסימות בקווקז: המפתח הגיאופוליטי ליישום חזון 'נתיב טראמפ לשלום ושגשוג בינלאומי' (TRIPP)." ( צילום: דני שפיץ )

מעבר להיבט התשתיתי, ה-TRIPP מבוסס על "היגיון השלום הכלכלי": במקום הסכמי שלום על הנייר בלבד, ארה"ב מציעה לארמניה ולאזרבייג'ן אינטרס כלכלי מוחשי בדמות השקעות ענק, תעסוקה והכנסות ממעבר סחורות. ההסכם הגרעיני עם ארמניה הוא חלק בלתי נפרד מ"חבילת התמריצים" הזו, שנועדה לחבר את האזור למערב ולהבטיח שהשקט יישמר בזכות הרווח הכלכלי המשותף של כל הצדדים.

רוסיה בחוץ

בעוד רוסיה מנסה לשדר עסקים כרגיל וטוענת כי הצעותיה להקמת כורים גרעיניים הן עדיין הטובות ביותר, נראה כי ארמניה בחרה בבירור בכיוון המערב. פשיניאן אף הוזמן לקחת חלק ב"מועצת השלום" של דונלד טראמפ בוושינגטון, המפקחת בין היתר על תוכנית הפסקת האש בעזה.

"שלום לא נעשה על ידי אנשים זהירים או כאלה המרוכזים בעבר," סיכם ואנס את הביקור המפתיע, "שלום נעשה על ידי אלו הממוקדים בעתיד".