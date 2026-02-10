במשך עשורים, ג’פרי אפשטיין לא היה רק איל הון; הוא היה אדריכל של רשת קשרים סבוכה שנועדה להעניק לו חסינות מוחלטת. "כיפת הברזל" האנושית שהוא בנה סביבו כללה את האנשים החזקים ביותר בתבל נשיאים, ראשי ממשלות, נסיכים, מיליארדרים, מנהלי בנקים מרכזיים ודמויות ציבוריות בכירות ובכך יצר מציאות שבה כמעט אף גורם אכיפה לא העז לגעת בו.

נוכחותם של אישים כמו ביל קלינטון, דונלד טראמפ, ביל גייטס, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, מנכ"לים של בנקים גלובליים מובילים, ומנהיגי תעשיות בינלאומיות, שימשה לו כתו תקן של לגיטימציה. המסר היה ברור: אפשטיין "כשר" ומוגן, ושום צעד משפטי לא יוכל להגיע אליו.

כעת, עם חשיפת מיליוני דפי מסמכים, המבצר הזה הפך למלכודת. החסינות שחשב שהיא בלתי ניתנת לערעור קורסת והעולם כולו רואה את כיצד מנהגים חשו בנוח לשתף אותו בסודות מדינתם גם בסודות הגדולים ביותר.

בבריטניה, ארמון בקינגהאם גם הוא בימים האחרונים בלב הפרשה. הנסיך אנדרו נמצא במרכז חקירה פלילית חדשה, לאחר שנחשף כי ניצל את תפקידו כשליח המסחר של בריטניה כדי לשתף סודות רשמיים ומסמכי סחר עם אפשטיין. חקירה זו, שמתנהלת על ידי משטרת Thames Valley, מהווה פגיעה אנושה באמון הציבורי בכתר.

הנסיך ויליאם והנסיכה קייט נדרשו לשבור את שתיקתם והוציאו הצהרה דרמטית וחריגה. בהצהרה צוין: "דאגה עמוקה מהגילויים המתמשכים" וכי "הזוג המלכותי מזועזע מהממדים והמורכבות של המעורבות שנחשפו". בעוד המלך צ’ארלס ציין כי מדובר במצב חמור ומתחייב לשיתוף פעולה מלא עם רשויות החוק.