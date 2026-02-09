ראש הממשלה הבריטי בצרות: הסגל מתפטר לאחר חשיפת מסמכים סודיים

שערורייה חדשה שהתפרסמה בימים האחרונים בבריטניה הביאה לקריאות רבות לפיטוריו של ראש הממשלה קיר סטארמר.

חשיפה של מסמכים מהמחלקה המשפטית של ארצות הברית העלתה כי פיטר מנדלסון, שמונה על ידי סטארמר לשגריר בריטניה בארצות הברית, ככל הנראה הדליף מסמכים על מכירת נכסים בריטיים ושינויים במיסים לעבריין ג'פרי אפשטיין בתקופת המשבר הכלכלי.

החשיפה עוררה סערה פוליטית ברקע הקשרים המורכבים בין מנדלסון לאפשטיין, וגרמה למספר התפטרויות בצוותו של סטארמר. מדובר בעוזרו הקרוב של ראש הממשלה מורגן מקסווני ועוזר נוסף, דימ אלן, ראש תקשורת דאונינג סטריט, שמסר כי הוא מתפטר כדי "לאפשר בניית צוות חדש".

למרות הפיטורים בסגל שלו סטארמר פנה לצוותו והדגיש כי לא יתפטר. ראש הממשלה הביע צער על מינויו של מנדלסון והבהיר כי התנצל בפני הקורבנות, אך הצהיר כי בכוונתו להמשיך בתפקידו ולהתמקד במשברים הכלכליים ובמשבר יוקר המחיה.

בינתיים, הסערה הפוליטית נמשכת. מנהיג הלייבור בסקוטלנד, אנאס סרוואר, קרא לראש הממשלה להתפטר: "צריך לשים קץ להסחת הדעת, ההנהגה בדאונינג סטריט חייבת להתחלף", מסר.

ביקורת על ראש הממשלה הגיעה גם מהאופוזיציה. מנהיגת הקונסרבטיבים קמי באדנוך טענה כי סטארמר אינו מסוגל לנהל את הממשלה באופן יעיל. סטארמר לעומת זאת הגן על החלטותיו והאשים את מנדלסון ביצירת "שורה של רמאויות" בנוגע לקשריו עם אפשטיין, והבטיח לפרסם מסמכים נוספים על מינויו.