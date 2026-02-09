כזה עוד לא ראיתם: פיצוץ ושוד באמצע הכביש נגד משאית משוריינת 

משטרת איטליה מנהלת בשעות אלו מצוד נרחב אחר חוליית שודדים מיומנת שביצעה הבוקר תקיפה חמושה ונועזת על רכב משוריין להובלת כספים בדרום המדינה.

האירוע, שהתרחש לאור יום בכביש המהיר המחבר בין לצ'ה לברינדיזי, כלל חילופי אש כבדים בין התוקפים לבין כוחות המשטרה, כאשר קליע שנורה על ידי חברי החוליה חדר לשמשה של ניידת משטרה וסיכן באופן ישיר את חייהם של השוטרים ששהו בתוכה.

התקיפה החלה כאשר קבוצה של כעשרה רעולי פנים, לבושים בסרבלים, השתלטה על קטע כביש ליד העיירה טוטוראנו. כדי לבודד את הזירה ולמנוע הגעת כוחות סיוע, הציבו השודדים רכבים גנובים לרוחב הנתיבים והציתו אותם, תוך שהם יוצרים חסימות בוערות בשני כיווני הנסיעה. בנוסף, הם פיזרו כמות גדולה של מסמרי מתכת על הכביש כדי לנטרל רכבי מרדף.

מטרת התקיפה הייתה משאית משוריינת של חברת בי טי וי מקבוצת בטיסטולי. השודדים השתמשו במטעני נפץ בעלי עוצמה צבאית כדי לפרוץ את הדלתות האחוריות ואת הכספת המחוזקת של הרכב. עדי ראייה שנקלעו למקום דיווחו על פיצוצים עזים ועשן שחור סמיך שעלה מהמשאית. במהלך הפעולה, החמושים שהיו מצוידים ברובי קלצ'ניקוב ורובי ציד, ירו ירי הרתעתי כדי להרחיק נהגים ואנשי ביטחון.

למרות התכנון המדוקדק, חלק מהדיווחים מצביעים על כך שהשודדים נאלצו להימלט מבלי שהצליחו לקחת את הכסף, בעוד מקורות אחרים מציינים כי נגנב סכום שטרם נקבע. בשלב הנסיגה, שדדו חברי החוליה רכבים מנהגים אזרחיים שהיו תקועים בפקק שנוצר. כוחות הביטחון האיטלקיים הפעילו מסוקים ויחידות מיוחדות לסריקת האזור הכפרי במחוז סלנטו. עד כה דווח על מעצרם של שני חשודים במעורבות באירוע על ידי משטרת לצ'ה.

צפו בתיעוד השוד הנועז.