כיכר השבת
פוסט-מדורו

החופש נגדע בחצות: גואניפה שוחרר מהכלא - ונחטף בלב קראקס ע"י חוליה חמושה

 מנהיג האופוזיציה בוונצואלה שוחרר מהכלא  ונחטף שוב באלימות שעות ספורות לאחר מכן | בוונצואלה של פוסט-מדורו בתי הכלא נפתחים, אך נראה שהדבר היחיד שמאורגן במדינה הוא הפשע המשתולל ברחובות (חדשות בעולם)

חואן פבלו גואניפה, מנהיג האופוזיציה בוונצואלה (צילום: מסך)

בעוד ממשל טראמפ מנסה לשדר לעולם "עסקים כרגיל" לאחר המבצע הדרמטי שבו נלכד ניקולס מדורו ב-3 בינואר, בתי הכלא של וונצואלה החלו להיפתח. אסירים פוליטיים, שבילו חודשים ארוכים בצינוק בשל פעילותם נגד המשטר, החלו לצאת אל החופש לקול תשואות משפחותיהם שצעקו "אנחנו לא מפחדים!".

אך האופטימיות הזו התנפצה במהירות אל קרקע המציאות המדממת: נראה כי כעת, הדבר היחיד שבאמת "מאורגן" בוונצואלה הוא הפשע.

חואן פבלו גואניפה, מושל לשעבר ואחד מבעלי בריתה הקרובים ביותר של מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו, שוחרר ביום ראשון לאחר שמונה חודשים במעצר. גואניפה נראה מחייך על גבי אופנוע ברחובות קראקס, כשהוא מצהיר בפני עיתונאים: "אני משוכנע שהמדינה שלנו השתנתה לחלוטין... כעת זה תלוי בכולנו להתמקד בבניית מדינה חופשית ודמוקרטית".

אך החופש שלו החזיק מעמד שעות ספורות בלבד.

בסביבות חצות, בלב שכונת מגורים שקטה בבירה, חזר הסיוט. חוליה של כעשרה גברים חמושים היטב, רעולי פנים ולבושים בבגדים אזרחיים, הגיחה בארבעה רכבים, חסמה את דרכו של גואניפה וחטפה אותו באלימות אל תוך הלא-נודע.

"אנחנו דורשים אות חיים מיידי ואת שחרורו", זעק בנו, רמון גואניפה, ברשתות החברתיות, בעוד מריה קורינה מצ'אדו מדווחת לעולם על החטיפה האכזרית. הממשלה הזמנית בראשות דלסי רודריגז, שהושבעה לאחר הדחת מדורו, שומרת על שתיקה רועמת ולא הגיבה לבקשות התגובה בנושא.

למרות הלחץ הבינלאומי הכבד מצד האו"ם וממשלת ארה"ב לשחרר את מאות האסירים הפוליטיים שנותרו מאחורי סורג ובריח, האירוע האחרון מוכיח שבוונצואלה של 2026, היד שמושטת לשלום עדיין פגיעה מול גורמים בלתי מזוהים הפועלים בחשיכה. בעוד הפרלמנט דן בחוקי חנינה, הרחובות של קראקס מזכירים לכולם ששלטון החוק הוא עדיין בגדר המלצה בלבד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר