ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה כבכל שבוע, לדיווח שפורסם השבוע בערוץ 14, ובו נשמע ראש הממשלה לשעבר, מפקדו של נתניהו בעבר, אהוד ברק - מדבר על העלייה מעדות המזרח.

לפי הדיווח היום של מוטי קסטל בערוץ 14, נתניהו אמר כי "הזדעזעתי מדבריו ומהקשר שלו" עם ג'פרי אפשטיין. נתניהו הוסיף: "אם הייתי אני זה שאומר את זה - כל המהדורות היו נפתחות".

עוד דווח כי נתניהו כינה את דבריו "תורת הגזע החדשה", ואמר כי אלו "אמירות מקוממות שמפלגות השמאל שותקות לגביהן".

בשבוע שעבר תקף יו"ר ש"ס אריה דרעי בחריפות את ברק, בעקבות הדיווח. במסר מצולם אמר דרעי: ""אהוד ברק כידוע לכם הוא הוגה דעות, ראש השבט של ה'קפלניסטים' ושל האליטה השמאלנית, אמר דברים נוראיים: 'צריכים להשתלט על מוסד הרבנות, על הגיורים, כדי להביא לכאן תנועה המונית של גויים. אבל לא כמו שעשו האבות המייסדים שהביאו יהודים מארצות המזרח - לא הייתה להם ברירה - אלא להביא רק מאירופה, ממקומות שאנחנו נשלוט כאן על המדינה'".

לדבריו: "ברק יודע שעדות המזרח, הספרדים, שיש להם אמונה תמימה מהבית, אמונה אמיתית בבורא עולם - איתם לא נוכל לנצח, לא נוכל לעשות מדינה חילונית. תארו לכם שנתניהו היה אומר את אותם דברים, איך היו קופצים בנט ואיזנקוט וכל התוכניות וערוץ 12 בכותרת ראשית: 'נתניהו הגזען, איך הוא מדבר על בני עדות המזרח'".

עוד הוא אמר: "תארו לכם שאני, אריה דרעי, הייתי אומר את אותם דברים על העלייה מברית המועצות, מה היו עושים ליברמן ובן כספית וכל האחרים שם על דברי הגזענות? כולם שותקים שתיקת דג, אף אחד לא מדבר על אהוד ברק ועל הדברים הגזעניים שהוא אמר".

לסיום אמר אריה דרעי: "אבל אתם, אנשי הימין - תדעו את האמת, אל תפחדו מהם! אנחנו ננצח, אנחנו מנצחים בעזרת השם. אנחנו נמשיך לשמור על ארץ ישראל, על תורת ישראל ועל עם ישראל".