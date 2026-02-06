בתגובה לחשיפת הפרוטוקולים הסודיים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, חלק מבכירי מערכת הביטחון לשעבר, שהפכו לפוליטיקאים, מגיבים לתמונת המצב העולה מהמסמכים לפיהם הם התנגדו לפעילות התקפית נגד ארגון הטרור חמאס.

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט כתב: "נתניהו חוזר ומשקר, הפעם - את ועדת חוץ וביטחון.

גם היום נתניהו לא החמיץ הזדמנות לשקר ולשסות, לפגוע בצה״ל ובשב״כ, אלו שעשו וממשיכים לעשות, כל הזמן.

ולפינת העובדות, או תשובה לשלושת השקרים האחרונים של נתניהו:

1. נתניהו לא נענה לדרישתי להביא להצבעה את חיסול נסראללה בישיבת הקבינט שנערכה ב-25.9.24, ואף סירב, למרות רוב מובטח, לקיים הצבעה שתסמיך אותו ואותי להורות על החיסול - למרות אזהרת מפורשת של ראש אמ״ן כי נסראללה עלול לעזוב את הבונקר תוך זמן קצר. במקום להחליט על החיסול ולבצע אותו באותו הלילה, נתניהו הודיע - ״נדון בנושא כאשר אשוב מארה״ב״ - עלה על המטוס ועזב. יממה אחר כך, לאחר הפרסום שנתניהו מנהל מו״מ לסיום המלחמה בלבנון דרך ארה״ב וצרפת, ולאור האיומים של שרים לפרק את הממשלה, הוא כינס את הקבינט טלפונית והודיע שקיבל את המלצת שהב״ט והרמטכ״ל להסמכה לחיסול.

שעות לאחר מכן, ביום ו׳ 27/9/24 בשעה 18:20, ניהלתי ממוצב הפיקוד, יחד עם הרמטכ״ל ובכירי צה״ל, את חיסול נסראללה. נתניהו היה באמריקה. התקשרתי ועדכנתי אותו בתוצאות המוצלחות.

2. את ההוראה להיערך לכיבוש רפיח נתתי לצה״ל כבר בינואר 2024. בקבינט המלחמה ובצה״ל היתה תמימות דעים באשר לצורך לפעול ברפיח - הסיבה לעיכוב בחודשים מרץ-אפריל 24׳ הייתה מחסור בתחמושת והצורך בייצור עצמי, כדי לשמור על המוכנות הנדרשת למלחמה כנגד חיזבאללה, שהסיכוי לפריצתה היה גבוה, והחיוניות להאיץ את יצור התחמושת הישראלי כדי לצבור מלאים.

כאשר צברנו את כמות התחמושת המספיקה, אישר הקבינט את המלצתי לפתוח במבצע ברפיח. מערכת הבטחון וצה״ל בראשה היו מוכנים ויצאו לביצוע.

3. את ההחלטה לגייס את כל מערך המילואים קיבלתי ביום שבת 7/10/23 בשעה 9:00 בהערכת המצב הראשונה, שנערכה עוד טרם הגעתו של נתניהו לקריה. נתניהו חזר על הנחייתי במהלך ההתייעצות הביטחונית שנערכה מאוחר יותר. שוב, זה היה אימוץ עמדת שהב״ט וצה״ל ולא הליכה כנגד זרם דמיוני שנתניהו ממציא.

אין זה פלא שנתניהו מתנגד לועדת חקירה ממלכתית, היא לבטח תחשוף את שקריו".

הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ כתב: "נתניהו, כשאני הצגתי ב-2014 את כיבוש עזה - הדלפת את המצגת כדי להפחיד את הציבור. כשאני הצעתי שנתפוס את פרוזדור נצרים - פחדת.

ב-2015, כשנכנסנו להסכם הגרעין עם איראן והיו לנו שנים לטפל בזירה הפלסטינית - העדפת את מדיניות ההסדרה וההכלה.

כשאני דיברתי על החלפת חמאס - אתה העדפת את הבידול ולהשאיר "חמאס מורתע ומוחלש".

כשכולם אמרו לך שאויבינו מזהים חולשה - לא בלמת את יריב לוין והקיצוניים שאיתך בממשלה.

רוצה לפתוח את הפרוטוקולים? בבקשה.

תקים ועדת חקירה ממלכתית - ואל תעשה מופעים מגוחכים בוועדת החוץ והביטחון.

ביטחון המדינה לא הפקר".

הרמטכ"ל והשר לשעבר גדי איזנקוט הגיב: "מניפולציות, עיוותים וחלקיקי ציטוטים משנים עברו לא ישנו את האמת האחת. צפו:"