חותך ימינה: האם ההצהרה הזו של גנץ תציל אותו בסקרי הבחירות?

יו"ר מפלגת כחול-לבן חבר הכנסת בני גנץ הצהיר היום (חמישי) כי על ישראל לעבור את הקו הצהוב שקבע הנשיא טראמפ, לאור ההתרחשויות האחרונות וסירובו של חמאס להתפרק מנשקו.

בדבריו, הציג גנץ גישה ימנית יותר מזו של הממשלה הנוכחית, ודרש מהדרג המדיני לקבל החלטה על סיום ההסכם עם חמאס ומעבר להתקפה.

"הגיע הזמן לחצות את הקו הצהוב", פתח גנץ. לדבריו, "אנחנו נמצאים חודשים אחרי תחילת הדיונים על שלב ב׳ - ואין שום התקדמות בהסכמת חמאס להתפרק מנשקו."

גנץ הבהיר כי במצב הנתון אין ברירה אלא לחזור ללחימה, בפרט שכבר אין כיום חטופים בעזה ושום דבר אינו כובל את ישראל להסכם, לכאורה.

"לכן", אומר גנץ, "דין ח׳אן יונס כדין ג׳נין. אי אפשר להעניק לחמאס חסינות מעבר לקו הצהוב. אי אפשר לקבל את העובדה שחצי מהרצועה נשלטת על ידי חמאס שבונה מחדש את שלטונו. חמאס לא יתפרק מנשקו ולא יוותר על השלטון מרצונו. אנחנו נצטרך לפרק אותו, ולא להשאיר לו ברירה. עכשיו, כשאין בעזה חטופים, הגיע הזמן לפעול", כתב גנץ.

לפני כשבוע, אמר גנץ בראיון לרדיו דברים דומים. "אני מעריך שנצטרך לחזור להילחם. אני לא יודע מתי זה יהיה", אמר חבר הכנסת.