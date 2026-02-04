השיחה שחושפת: אינטלקטואלים דנים באפשרות לביטול הבחירות

לפני כארבע שנים התקיים דיון במסגרת "פורום אגסי" מסגרת שבה משתתפים אינטלקטואלים בכירים ואנשי ציבור. בין הדמויות שהשתתפו בפורום: פרופ' יוסף אגסי ז"ל, ד"ר יגאל בין נון וד"ר חיים אסא, שנמנה בעבר עם מקורביו של יצחק רבין ושימש גם כיועץ למרב מיכאלי. לצד אנשי הרוח גם אהוד ברק ודן מרידור השתתפו במפגשים אחרים בפורום.

הנה ציטוטים מאחד המפגשים, שבו השתתפו חלק מהדמויות שהוזכרו, התקיים דיון עקרוני ונרחב בנוגע לעצם קיום הבחירות ולצורת המשטר הרצויה. הדובר המרכזי באותו מפגש, ד"ר יגאל בין־נון, אמר בין היתר:

"אם המטרה של הדמוקרטיה היא למצוא צורת שלטון אופטימלית, שתפעיל את הכוחות באוכלוסייה שמקדמים את המדינה כארגון, בשביל להגיע לצורת חשיבה שתאפשר לנו לחשוב בצורה מרחיקת לכת נכונה, אני צריך לבעוט בדמוקרטיה. כל זמן שאנחנו נגיד שצריך לתקן, אנו נשאר מקובעים, נשנה רק את הקוסמטיקה".

בנוסף, דובר אחר באותו פורום הציע ברמיזה להעביר סמכויות לגופים לא נבחרים נוספים, מעבר לבית המשפט. בין היתר הוזכרו גופים ציבוריים כדוגמת ההסתדרות כמודלים אפשריים למוקדי השפעה שאינם נשענים ישירות על הכרעת הבוחר.

דובר נוסף טען כי בחירות בחברה שאינה פתוחה היא דמוקרטיה לא אפקטיבית, ותיאר קבוצות שלמות באוכלוסייה ההולכות וגדלות כ"חברה סגורה" (הציטוט הוא פרפרזה לדבריו).

באותו מפגש נשמעו משתתפים רבים שהגנו על קיום הבחירות. (נבהיר: לא כל מי שהשתתף בדיון אכן תמך בביטול הבחירות, אנו עוסקים בעצם קיום הדיון) עצם הדיון בשאלה האם קיום הבחירות מתאים לעידן המודרני או האם הוא בכלל נכון, הוא דיון לגיטימי בזירה האינטלקטואלית. אולם הוא חושף כי השיח על ביטול הבחירות אינו מגיע מהימין, אלא בעיקר מהמחנה המכנה את עצמו ליברלי.

יש לציין כי עמדות דומות הושמעו גם בטורים נוספים בעיתונות.

בעוד שבשיח הציבורי העכשווי מוצגת הסוגייה כמאבק בין הליברלים "מגיני הדמוקרטיה" לבין הימין, שלכאורה מבקש לפגוע בה.

בסופו של דבר, אין מדובר רק בדיון תאורטי. דרכם של רעיונות היא להתחיל באקדמיה ולהסתיים במעשה. אם לפני עשור היינו שואלים אזרח ממוצע האם יש לבית המשפט סמכות מעל העם, הוא לא היה מעלה זאת בדעתו. לכן יש להכיר גם את אויבי הדמוקרטיה מבית. לא ירחק היום שקולות אלו יישמעו בקול ברור בכל פלטפורמות התקשורת ובפרלמנט ולא רק בפורומים של אינטלקטואלים. כפי שאכן קרה בנוגע להרחבת סמכויות מערכת המשפט.

נדמה שהימין עוסק בהסברים מדוע הימין אינו אויב הדמוקרטיה, בעוד שישנה סכנה אמיתית ומעשית בטווח הארוך לביטול הבחירות על ידי אנשי שמאל.

כפי שאומר דמות בולטת בימין: השמאל אומר "על" הימין את מה שהוא מתכוון לעשות "לימין".