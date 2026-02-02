נתיהו ולפיד היום במליאה ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

הכנסת חגגה היום (ט"ו בשבט, שני) יום הולדת 77 שנה להיווסדה ו-60 שנה למשכן, אך במקום אחדות ממלכתית - האירוע הפך לזירת עימות חריפה בין הקואליציה לאופוזיציה. במרכז הסערה עומדת החלטתו של יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, שלא להזמין לטקס החגיגי את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. נתניהו התייחס לכך בנאומו וכן לסכנה מול איראן.

ראשי המפלגות בני גנץ ויאיר גולן הבהירו שלא יתנו יד למה שהם מכנים "פגיעה בערכי הדמוקרטיה והפרדת הרשויות". יו"ר כחול לבן תקף בחריפות את התנהלות יו"ר הכנסת וטען כי מדובר בפגיעה אנושה בממלכתיות. יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה נאם בישיבת המליאה המיוחדת, כאשר הוא התייחס להיעדרות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מישיבת המליאה החגיגית לרגל יום הולדת הכנסת: "הוויכוח התורן שבעטיו נעדרים רבים מחברי הכנסת - נוגע לנוהג לפיו נשיאי בית המשפט העליון הוזמנו בשנים עברו לציון ימי ההולדת של הכנסת. יש, למרבה הצער, עוד מנהגים שהופרו". "למשל", אמר אוחנה: "הנוהג המעוגן בחוק ולפיו נשיאי ביהמ״ש העליון נבחרו בוועדה לבחירת שופטים שהתכנסה בהוראת יושב הראש שלה, ולא בצווי בית משפט שהוציאו חבריו של הנשיא המיועד. הנוהג והחוק הזה הופרו אף הם. היה נוהג לפיו אין מעלים על הדעת ביטול של חקיקת יסוד. נוהג שנרמס אף הוא ברגל גסה, בעיצומה של המלחמה, בהחלטה לא סבירה בעליל". בית שמש; כך נראה הטיש בקאסוב ויז'ניץ בליל ט"ו בשבט חיים רוזנבוים | 13:10 לדבריו: "צר לי ששוב יש מי שרואים באי-הזמנה לאירוע חגיגי פגיעה מהותית בשיטה הדמוקרטית הנהוגה בישראל. צר לי אף יותר שאותם אנשים מקבלים בשוויון נפש את הפיכת הרשות השופטת לרשות-על שיכולה לשפוט, לחוקק ולבטל חוקים וחוקי-יסוד, ממש מלך כל יכול. חריג אחד כן יהיה בעניין ההזמנות והוא בימי הזיכרון הלאומי. כפי שהיה בשנה שעברה - לא נגרור את המחלוקת אל הימים המקודשים הללו". עוד אמר אוחנה: "ואני חוזר ואומר: הכנסת בראשותי פתוחה לשיח עם מערכת המשפט וכל אימת שראשי המערכת יבקשו להיפגש, לשוחח, ללבן ולנסות לגשר על הפערים - הריני מתחייב שידם המושטת לא תושב ריקם. מי שמכבד - יכובד. אך כיבוד רשויות איננו חד-סיטרי. אי אפשר לדרוש מהרשות המחוקקת לכבד את הרשות השופטת, בזמן שזו ממשיכה לרוקן את סמכויותיה מתוכן". לסיום אמר אוחנה: "זהו עניין מהותי לקיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסת הציבור ועליה לעמוד על זכויותיו".

ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, אמר בישיבה המיוחדת במליאה לציון 77 שנים לכינון הכנסת בט"ו בשבט, ובסימן 60 שנים לחנוכת משכן הכנסת: "אני מקווה שבשנה הבאה נתגבר על כל המכשולים ונשיג הבנות. זה בוודאי קיים מהצד שלי ומהצד שלנו. אנו רוצים להגיע לאותן הבנות שהובילו את מדינת ישראל במשך עשרות שנים".

"תמיד ידענו", הסביר ראש הממשלה: "שאנו פועלים במסגרת דמוקרטית. אני חושב שהדבר הזה נשחק וחלק גדול מהעם מצר על כך וזועק על כך וצריך למצוא את הדרך להחזיר האיזון בין שלוש הרשויות. לצד שלטון הרוב, זה המפתח לקיום הדמוקרטיה: הדרך לשמור על זכויות הפרט לצד הכרעת רבים, והדרך להבטיח שאין רשות אחת דורסת את השנייה".

עוד אמר נתניהו: "האיזון היה כאן והוא בעזרת השם גם יחזור לכאן. לפני כמה חודשים הייתה לי הזדמנות לערוך מסע בזמן במוזיאון הכנסת. חנכנו יחד בהתרגשות את המוזיאון החדש בבית פרומין ברחוב המלך ג'ורג'. הייתה לי זכות נוספת, כשהייתי שר אוצר, לפני למעלה מ-20 שנה, פעלנו להציל את הנכס ההיסטורי הזה".

"הכנסת", המשיך נתניהו בנאומו: "מייצגת את העם. העם בוחר את נציגיו. מכאן, בוחרים באופן חלקי את הרשות השופטת, לפחות כך היה נהוג פעם. ישראל מאז יומה הראשון היא דמוקרטיה עם חרב ביד. אנו מוקפים באויבים שמבקשים להניח טבעת חנק על צווארנו. על רקע זה הדמוקרטיה הישראלית שומרת על חוסן ויציבות".

נתניהו הוסיף ונאם: "הכנסת גועשת ורועשת ולפעמים גם צעקנית. הייתי אומר בוא נמתן את שפת הויכוח, כך אני לפחות מנסה לנהוג. תמיד עדיפה כנסת כזו על פני פרלמנטים שבהם אסור לנבחרים לפתוח את הפה. חופש לדבר ולחשוב זה הבסיס לדמוקרטיה. בבית הזה יש לנו אי הסכמות על דרך וחזון, והם יתרון בדמוקרטיה. זוהי מהות הדמוקרטיה. הדעות השונות צריכות להיות מוצגות לציבור שמכריע בקלפי".

מה הפתרון? לדברי נתניהו: "צריך להגיע להבנות ולפשרות. במידה שיתאפשר לי אפעל כדי להביא להבנות האלה בשאלות הקשורות לאיזון בין הרשויות. אנו פועלים לפי העיקרון הבסיסי של הדמוקרטיה של הכרעת הרוב במקביל לשמירה על זכויות הפרט. שיווי המשקל הזה יכול להיות מושג באמצעות איזונים ובלמים בין הרשויות. כל רשות וסמכותה וכל רשות ותפקידה".

לדבריו: "אין ממשלת על בדמוקרטיה. כך היה משחר עצמאותה של ישראל וכך צריך להיות היום. לצערי יש כאלה שחושבים שהסכנה הכי גדולה בדמוקרטיה היא דמוקרטיה. הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא ביטול הדמוקרטיה. וזה היה פה. זה היה לפני כמה עשרות שנים. הייתה הבנה שלכל רשות יש את חלקה, לא רומסים ולא נרמסים. אני חושב שהדבר הזה יכול לחזור. זה דרוש. היה שביל זהב שישראל הלכה בו במשך עשרות שנים ואנו נחזור אליו".

בשלב זה עבר נתניהו לדבר על איראן: "יצאנו ממלחמת התקומה חזקים מאי פעם. גם הדמוקרטיה שלנו התחשלה במהלך המלחמה. קיבלנו החלטות גורליות שמשנות את פני המזרח התיכון. יש עוד אתגרים לפנינו ואנו ערוכים לכל התפתחות. אנו עוקבים אחר המתרחש וערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו".

עוד אמר נתניהו בנשוא: "במלחמת התקומה דבקנו בדרכינו. זרועות הביטחון פעלו באחדות מטרה. השבנו את כל חטופינו, החזרנו למסלול את הכלכלה שלנו, המשכנו לבנות ללא הרף את המדינה שלנו. ביום חגה של כנסת ישראל נוסיף לפעול כדי להבטיח את נצח ישראל".

ח"כ יאיר לפיד אמר בישיבה המיוחדת במליאת הכנסת: "מה עשיתם? זה מה שרציתם? חצי מדינה? חצי עם? חצי כנסת? זאת הייתה המטרה שלכם? לא תעצרו עד שלא תפרקו אותנו באופן טוטאלי? מה עשיתם? מה לא ידעתם שזה מה שיקרה? לא ידעתם שלא נבוא?".

לפיד הוסיף ותקף: "הרי ידעתם. היה ברור לכם שאם אתם תחרימו את נשיא בית המשפט העליון, אנחנו לא נוכל לבוא. זה מה שרציתם, זאת הייתה המטרה שלכם לוודא שלא נבוא, כדי שגם ביום חגה של הכנסת, תדעו שהוצאתם אותנו מפה. תדעו שפרקתם את המדינה הזאת. תדעו שיש פיצול ופילוג. אתם רוצים שסופית לא נחיה פה ביחד? כל אחד יקים לעצמו את העם שלו? המדינה שלו? הפרלמנט שלו? הערכים שלו?".

עוד אמר לפיד: "על זה החלטתם לפרק את מדינת ישראל? אתם לא מתביישים? אדוני ראש הממשלה, אתה לא מתבייש? אדוני יושב ראש הכנסת, אתה אחרי זה אומר לי למה אתה קורא לי יושב ראש חצי הכנסת? בגלל זה."