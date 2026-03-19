טראמפ נשאל למה לא עדכן בעלי ברית בתכניות למתקפה; זה מה שענה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב להתקדמות המלחמה באיראן וטען כי ישנן כבר עריקות צבאיות "בכל הרמות" | הוא הצהיר כי לא ישלח כוחות קרקעיים לאיראן, ואמר כי ביקש מנתניהו לא לתקוף מתקני אנרגיה נוספים באיראן (מלחמה)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

במסיבת עיתונאים שקיים הערב (חמישי) עם ראשת ממשלת יפן סנאה טאקאיצ'י, התייחס נשיא ארצות הברית להתקדמות המלחמה באיראן וטען כי כבר ישנן עריקות בתוך הצבא.

הוא אמר בין היתר כי לא ישלח חיילים קרקעית לאיראן. "לא שולח חיילים לשום מקום, וגם אם הייתי שולח - לא הייתי אומר לכם, אבל אני לא שולח חיילים", אמר טראמפ.

עוד אמר, בהתייחס לתקיפה של ישראל במתקני הגז באיראן, כי ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא יתקוף את המתקנים.

"לא דיברנו על זה לעומק", הסביר טראמפ, "אנחנו פועלים באופן עצמאי. אמנם היחסים טובים ויש תיאומים, אבל לפעמים אחד הצדדים עושה משהו שהצד השני לא אוהב - ואז מסכמים שיותר לא נעשה את זה". לדברי טראמפ, נתניהו הביע הסכמה לבקשה (לא לתקוף שוב את המתקנים).

עוד הוסיף טראמפ ואמר, ברקע חסימת מיצרי הורמוז והחשש מפני זינוק במכירי הנפטר, כי יעשה הכל כדי לשמור על יציבות המחירים למרות המלחמה.

כשטראמפ נשאל במהלך מסיבת העיתונאים, בידי עיתונאי יפני, מדוע לא שיתף בעלי ברית בתכניות שנערכו לתקיפה באיראן, השיב: "מי מבין בהפתעות כמו יפן - למה אתה לא סיפרתם לי על פרל הארבור?"

10
הוא אמר לא לתקוף מתקנים אלא להשמיד את כל השדה זה מה שהוא אמר
עציון
9
במכירי הנפטר ??? במחירי הנפט שימו לב מה אתם רושמים
אריק
8
הגיע הזמן להפסיק לנהל את האיום האיראני בתקשורת ולהתחיל לנהל אותו בשטח
רוני
7
מי שחושב שאפשר לנצח את איראן בלי לחץ מקסימלי לא מבין את המזרח התיכון
איתמר
6
מול איומים כאלה לא מספיק לעקוב צריך מדיניות ברורה של הרתעה מתמשכת. מי שמוביל ביטחון לא יכול להרשות לעצמו היסוס בזירה כזו. כל סימן לחולשה פנימית אצל אויבים חייב להיתקל בתגובה אסטרטגית ברורה.
גדעון
5
בעידן הזה אין מקום לחולשה רק להרתעה ברורה וחדה.
טוקר
4
אין דבר כזהחצי כוח במציאות ביטחונית או שיש קו ברור עקבי וחד שמייצר יציבות או שנכנסים למרחב של חוסר ודאות שמזמין לחץ מתמשך
מגידו
3
חמוד הטראפ הזה
יעל
2
האמריקאים עד היום בוכים שתקפו להם את פרל הארבור כבר עברו מאה שנה מאז ישראל הותקפה מאה פעם
פנינה
1
בגין השמיד את הכור בעירק בגיחה לילית אחת ובהפתעה קמנו בבוקר ושומעים בחדשות הכור האטומי בעירק הושמד כליל
שמעון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

