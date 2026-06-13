כיכר השבת
המנדטים שרק יורדים ויורדים

בנט מיואש ומצא אשמים: "ערוצים 12 ו-14 חברו יחד כדי להריץ את איזנקוט"

חבר הכנסת לשעבר ומי שמתיימר להיות ראש הממשלה הבא תוך שהוא בוחר לדרוך על החרדים, טוען בשיחות סגורות כי התקשורת מקדמת את איזנקוט כיריב נוח לנתניהו • הירידה בסקרים מיוחסת לקמפיין התקשורתי (פוליטי מדיני)

6תגובות
לפיד בישיבת הסיעה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מאז החיבור של ו למפלגת 'ביחד', מספר המנדטים שלהם בסקרים הולך ויורד משבוע לשבוע. כעת, על פי דיווח העיתונאי מיכאל שמש, חבר הכנסת לשעבר בנט מצא את האשמים בירידה - והם, לטענתו, ערוץ 12 וערוץ 14.

בשיחות סגורות, כך מדווח העיתונאי החרדי מיכאל שמש, מסר בנט טענה חריפה: "ערוצים 12 ו-14 חברו יחד כדי להריץ את איזנקוט". לדבריו, הליכוד מעוניין להציג את גדי איזנקוט כיריב המרכזי מול בנימין נתניהו, משום שאיזנקוט הוא "יריב נוח" - איש ימין שרק איש ימין יוכל להביא את השלטון, כך לפי הטענה.

בנט טען כי הקמפיין הנגטיבי של הליכוד בשבוע האחרון נגד איזנקוט קידם אותו באופן משמעותי, ומאשים גורמים בתקשורת בסיוע לכך. הטענות מגיעות על רקע המתיחות הגוברת בצמרת מפלגת 'ביחד', כאשר בכירים במטה הקמפיין מביעים דאגה עמוקה מהיחלשות המפלגה בסקרים.

יצוין כי בימים האחרונים פרסם הליכוד סרטונים נגד איזנקוט, בהם נטען כי ליו"ר 'ישר' אין ממשלה ללא איימן עודה, מנסור עבאס ואחמד טיבי. בתגובה, איזנקוט קרא לנתניהו: "מספיק עם סרטוני הסתה ולהתחבא. בוא לעימות פומבי".

גדי איזנקוט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

במקביל, יאיר לפיד הסביר בישיבת הסיעה מדוע לדעתו בנט צריך להוביל את הגוש המתנגד לנתניהו. "החישובים שלי הם לא מנדטים אלא מה טוב למדינת ישראל", אמר לפיד. "נפתלי בנט צריך לעמוד בראש המדינה הזו. הוא צעיר ממני ומגדי איזנקוט בעשור, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית".

הטענות של בנט נגד התקשורת מצטרפות לביקורת הפנימית במפלגה, כאשר בכיר בסביבתו הגדיר את יאיר לפיד ואת האסטרטג ליאור חורב כ"פיגועים" שמבריחים מצביעים. ממפלגת 'ביחד' הגיבו לדיווחים: "מדובר בעוד סיפור מומצא מגורמים עלומים שאיש אינו מכיר".

נפתלי בנטיאיר לפידגדי איזנקוטערוץ 14ערוץ 12ביחדמפלגת ביחד

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6
שום דבר לא השתנה בנט תמיד מתחיל גבוה ואז מתרסק
מה החידוש
5
החרדים אשמים בירידה בסכרים בגלל שהם לא עושים צבא...
כולם אשמים רק מי ש....לא
4
בנט אף פעם לא היה גבוה. זה הכל בלוף תקשורתי שהחל עם 25 מנדטים ועכשיו יתכן ולא יעבור את אחוז החסימה. לעם ישראל אין זיכרון כל כך קצר מה הנוכל הזה עולל לנו.
יהושע
3
לא סקרים ולא נעלים הוא לא קשור לפוליטיקה אדם בלי חוט שדרה לא יצוגי ובטח לא מנהיג לא הייתי נותן לו לנהל פיצוציה אבל זה לא משנה גם ככה אין לו סיכוי
לוזר
2
הכתבה הזו היא פשוט סטירת לחי לכל מי שחשב להצביע לבנט בגלל האכזבה המוצדקת מש"ס. כשרואים איך הם דורכים על נשות האברכים עם המעונות, מבינים שאין ברירה אלא לחזור הביתה ולדאוג לעצמנו. חוזרים לש"ס לא כדי לשתוק לנציגים, אלא כדי לחייב אותם להפוך שולחנות בשביל הילדים שלנו.
חרדי ספרדי
1
הקמפיין של בנט ולפיד מבוססת על שינאת לחרידים .בנט אמר להכות בחרידים ולפיד אמר להכות בחרידים זה מבאי מנדטים. מכונה של מנדטים . בושה.הרבה מחשבות בלב איש רק עצת השם היא תקום !!! והם השתי לצנים יפלו בה" התברך. אין עוד מלבדו.
אליזה

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