ההצהרה הדרמטית של הגר"י כהן לשוטרים, המתנה המקורית שקיבל ראש הישיבה - ימים לאחר פטירתו, המסר של הפוסק וראש הישיבה לבחורים ממשפחות חד הוריות, הזיץ באמצע הלילה בבית הקברות עם האדמו"ר והדרשה שלא הושלמה (מעייריב)
שדרן הרדיו דודי שוומנפלד הודיע היום רשמית על הצטרפותו למפלגת 'יחד' בראשות אלי ישי. "במשך שנותיי בתחנות הרדיו זעקתי את זעקת העשוקים, הגיע הזמן לעשות מעשה ולשנות את המערכת מבפנים". מאחוריו: מאבק עיקש בגזענות בסמינרים, בשכר הלימוד במוסדות החינוך החרדיים ולמען הנוער הנושר (חרדים)
בעקבות הפרסום ב"כיכר השבת" על מגעים בין ברק צברי לאנשי "יחד" על מקום ברשימה בתמורה לתמיכת רבני העדה תימנית, קיים מקורב לדרעי פגישה עם צברי בניסיון למנוע זליגת קולות תימניים למפלגה המתחרה. צברי דרש מקום ברשימה, אולם גורמים בש"ס דוחים את האפשרות על הסף (חדשות, חרדים)
מיכאל בן ארי וברוך מרזל, מנהיגי מפלגת הימין הקיצוני 'עוצמה לישראל' נפגשו עם ראש ישיבת כסא רחמים הגאון הרב מאיר מאזוז ודנו באפשרות של ריצה משותפת לצד תנועתו של ח"כ אלי ישי 'ביחד העם איתנו'. בישיבתו של הרב מאזוז טענו כי הגר"מ מזוז נפגש עם כל דורש מכל צד במפה פוליטית (חרדים, חדשות)