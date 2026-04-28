גנץ תוקף את בנט ולפיד: "בחרתם במה שמשרת אתכם, לא את המדינה"

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

יו"ר כחול לבן בני גנץ יצא הבוקר (שלישי) בהתקפה חריפה נגד האיחוד הפוליטי שהוכרז השבוע בין נפתלי בנט ליאיר לפיד. בהודעה נוקבת, טען גנץ כי החיבור בין השניים פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הנוכחית.

"אם אתם רוצים להחליף את האנשים שבתמונה - הפתרון הטוב ביותר הוא ממשלה רחבה וציונית", מסר גנץ. "לצערי, החיבור בין בנט ללפיד השבוע פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הגרועה הזו". גנץ הבהיר כי לדעתו, בנט ולפיד החמיצו הזדמנות לפנות למצביעי הימין המחפשים חלופה. "במקום לקרוא למצביעי הימין, הליכודניקים ואנשי הציונות הדתית שמחפשים היום בית אחר, ולהגיד להם שאנחנו נדאג להקים ממשלה רחבה וציונית בלי קיצוניים שתטפל בגיוס, באתגרים הביטחוניים והכלכליים - הם בחרו להמשיך להתבצר בקרבות פנים גושיים ולהתעסק במי יוביל, במקום לאן נוביל".

התמונה שפרסם בני גנץ בעמוד הפייסבוק שלו

יצוין כי ההתקפה מגיעה על רקע סקר שפורסם ב'חדשות 12' לאחר ההכרזה על הריצה המשותפת, שהעניק למפלגה המאוחדת 26 מנדטים מול 25 לליכוד. עם זאת, גנץ טוען כי האיחוד אינו מספיק כדי להבטיח החלפת ממשלה.

"גם בנט וגם לפיד הם אנשים שאני מעריך, אבל כל אחד מהם בחר שוב במה שמשרת אותו, ולא במה שמשרת את המדינה", ציין גנץ בביקורת אישית על שני ראשי המפלגה המאוחדת.

גנץ פנה ישירות למצביעים: "אני קורא למצביעים שרוצים שינוי אמיתי, שרוצים ממשלה אחרת שתעבוד למען האזרחים ולא תעסוק בקרבות פוליטיים של מי יוביל איזה גוש - יש לכם בית".

בנט ולפיד בהצהרה לתקשורת ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"תעודת ביטוח להחלפת נתניהו"

יו"ר כחול לבן הציג את עצמו כאלטרנטיבה היחידה להבטחת החלפת הממשלה. "בית שמבטיח לכם ניצחון, לא של הגוש הזה או הגוש ההוא. ניצחון של עם ישראל כולו", הבהיר.

"אני תעודת הביטוח שלכם לעשות כל שניתן כדי להחליף את נתניהו וממשלת הקיצוניים, ולוודא הקמת ממשלה ציונית רחבה", הדגיש גנץ, תוך שהוא מציב את עצמו כגורם המרכזי שיכול למנוע ממשלה קיצונית או ממשלת מיעוט.

כזכור, הבוקר נחשפו פרטים על ההסכם בין בנט ללפיד, לפיו הובטח ללפיד כ-10 מקומות מתוך 24 המקומות הראשונים ברשימה המשותפת, כאשר נשמרה לו גם אפשרות להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות.

גנץ סיכם את דבריו בהבטחה: "במגרש הפוליטי היום, רק כחול לבן מבטיחה שלא תקום כאן שוב ממשלה קיצונית, או ממשלת מיעוט צרה שנסמכת על מפלגות ערביות ותתפרק מול האתגר הביטחוני הראשון. נעבוד קשה, ונעשה הכל כדי שזה מה שיקרה".