כיכר השבת
לפיד ניסה להקניט

גפני בנאום היסטורי ומרגש: "לימוד תורה החזיק את העם במשך אלפי שנים" | החוק החשוב - עבר • צפו

ח"כ גפני עלה למליאה ונשא נאום מרגש על ערך לימוד התורה ועל החשיבות בחוק יסוד לימוד תורה • בנאום הוא הזכיר את גטו ורשא והישיבות בשנחאי וכן הזכיר את הנאום של הרב אברהם רביץ ז"ל • לפיד ניסה להקניט: "בגטו לא קיבלו קיצבה" | מהומה פרצה במליאה לאחר שח"כ דן אילוז הצביע כנגד החוק החשוב (חרדים)

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הנאום המלא של גפני
הנאום המלא של גפני| צילום: צילום: ערוץ כנסת

נאום מרגש ומלא רגש נשא היום (רביעי) יו"ר סיעת 'דגל התורה' ח"כ במליאת הכנסת, במסגרת הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. גפני פרש בפני חברי הכנסת את ההיסטוריה של לימוד התורה בעם ישראל, והסביר מדוע יש לעגן את הערך הזה בחוק יסוד.

לאחר המהומה הקשה שהייתה במליאה, 56 חברי כנסת הצביעו בעד, 43 הצביעו נגד והחוק עבר בקריאה טרומית.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב עם העברת החוק: "אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד התורה, שדרשה תנועת ש"ס, הוא צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של לומדי התורה לעם ישראל. התורה היא סוד קיומנו כעם היהודי, והיא ששמרה על העם היהודי לאורך כל הדורות".

הנאום הכאוב של גפני

סיעת ש"ס תמשיך לפעול בנחישות עד להשלמת חקיקת החוק ולהענקת הכבוד הראוי לתורה וללומדיה".

"לאחר חורבן אירופה לקחה על עצמה מדינת ישראל לקומם מעפר את לימוד התורה", פתח גפני את דבריו. "מוצע לעגן כראוי בחוק יסוד את הערך הגדול בלימוד תורה. אנחנו גדלנו על מה שהיה בהיסטוריה של העם היהודי, ראינו את הבחורים והילדים בוורשא סגורים ולומדים תורה תוך כדי הצרות הנוראות שהיו באירופה".

גפני המשיך ותיאר את המשכיות לימוד התורה לאורך הדורות: "בצרות הגדולות ביותר ישבו ולמדו תורה. כאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל הם רדפו אחרי לומדי תורה, טבחו והרגו אותם. על זה חונכנו שהעם היהודי בתקופות הקשות ביותר בהיסטוריה - לימוד התורה היה זה שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי. המקלט של העם בכל התקופות".

יו"ר דגל התורה הזכיר את הישיבות שעברו לשנחאי בתקופת השואה, ואת קהילות יהודי מרוקו: "הישיבות בליטא עברו לשנחאי כדי ללמוד בתקופת השואה. גם היהודים במרוקו - לימוד התורה היה זה שהשאיר את העם היהודי בכל הרעות והחורבן. המשיכו את התורה בשנחאי, בקזבלנקה, גם בוורשא".

"בן גוריון חוקק שתורתו אומנותו ימשיך ללמוד"

גפני הזכיר את הסכמת בן גוריון בהקמת המדינה: "גם בן גוריון בהקמת המדינה חוקק שמי שתורתו אומנותו ימשיך ללמוד תורה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם לא היינו לומדים לא היינו שורדים. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם. בזכותם ניצלנו מכל הצרות והגענו לארץ ישראל".

ח"כ גפני הפנה את תשומת הלב לנאום של הרב רביץ ז"ל לפני 25 שנה: "לפני 25 שנה עמד כאן הרב רביץ, קראתי את הנאום שלו שהיה כאן. אומר הרב רביץ ז"ל: אנחנו לא באים בחוק חדש או בהתנהגות חדשה, אלא לקבע במסגרת החוק את הסדר החברתי שהיה מאז קום המדינה. אנחנו לא באים לעשות משהו חדש - אני מוסיף על זה - זה הסדר החברתי מאז היות העם היהודי לעם".

גפני הדגיש: "כל אחד מחברי הכנסת יודע שההסדר הזה ימשיך לעולמי עד. מה שאמר הרב רביץ אז - אני אומר היום. יש דברים שהם ציפור הנפש וכל החברה צריכה להיות קשובה ליסוד הקיום של חלקים מהחברה".

"יש קבוצות שעבורן: כי הם חיינו ואורך ימינו. זו לא סיסמה אלא תמצית קיומנו", הוסיף גפני. "כי הם חיינו ואורך ימינו - על זה אנחנו קיימים. זה לא פוליטיקה - המציאות שתלמידי הישיבות מחזיקים את העולם - תימשך לעולמי עד".

סמוטריץ׳ בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

תקף: "בגטו לא קיבלו קיצבה"

השר זאב אלקין קרא לתמוך בהצעת החוק, אך יאיר לפיד עלה לנאום מיד לאחר מכן ואמר בחריפות: "חבר הכנסת גפני, הזכרת את גטו ורשא. בגטו ורשא לא קיבלו קיצבה, הם לקחו נשק ביד ועשו מרד. לאחר חורבן יהדות אירופה הבנו שצריך עם חזק וצבא חזק".

ח"כ פרוש השתולל על לפיד בתגובה ואמר לו: "תשתוק כבר, תשתוק", והאחרון הגיב: "מה הקשר בין החוק הזה ללימוד תורה, זה חוק השתמטות".

כזכור, מליאת הכנסת דנה היום בהצעת חוק יסוד לימוד תורה שהגישו הסיעות החרדיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל ביממה האחרונה להשיג רוב לחקיקת החוק, כאשר בסיעות החרדיות הציבו אולטימטום: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור - אף חוק אחר לא יקודם, חבר הכנסת ממפלגתו דן אילוז, הצביע נגד החוק ובמליאה החלה להתפתח עימות כמעט פיזי בינו לבין חבר הכנסת טייב מש"ס. גם חברי הכנסת יולי אדלשטין ומשה סלמון הצביעו נגד.

בקואליציה הדגישו כי החוק לא ישווה בין לומדי תורה ללוחמי צה"ל. כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', במהלך דיון בוועדת השרים לחקיקה שהתקיים אתמול סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה, כאשר הנוסח החדש ישקף את חשיבותם של לומדי התורה מבלי להשוותם למשרתי צה״ל.

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13
קשקוש, המזרחוניקים רוקנו את החוק מתוכן והוציאו ממנו את כל העוקץ.
משה
12
צודק לפיד בגטו לא שלטו יהודים אלא אנטישמים אה רגע אתה מודה שאתה אנטישמי
אביגדור
לא רק זה, גם הלוחמים היהודיים לא קיבלו תקציב, אלא נרצחו
אבי
11
לא יעזור לכם שום נאום מרגש ושום הצהרות בומבסטיות על חשיבות התורה . נכשלתם? הביתה!!!
חיים
10
הרב גפני היקר!!! איש מלא תוכן איש משכמו ומעלה צריך לא לשקוט ולא לנוח האברכים ובחורי ישיבות זה העם שלנו
זעקת האברכים
9
סמוטריץ ייזכר לדראון עולם כאחד שנלחם בתורתנו הקדושה. לא נשכח. לא נסלח.
רבקי
8
מישהו יכול להסביר לי מה החוק הזה אומר בדיוק?
מה החוק עוזר?
7
מדובר בתרגיל פוליטי שנועד להזיז את ביבי מהבמה הציבורית ולאפשר קמפיין גאוולאד של השמאל במערכת הבחירות הנוכחית . זה חוק שאין לו סיכוי אפילו בקיראה ראשונה . החכים החרדים דרשו זאת מביבי עכשיו כדמי רצינות אבל זה מה שיקבור לו את הקמפיין
יון
6
מה עבר? באיזה קריאה??? ציבור הבוחרים אינו פתי
חיים
5
כן, הרעיון של החוק היה להחשיב את זה כשירות צבאי, והמזרחי דזמנינו שר''י רוקנו אותו
יאיר
4
מס שפתים לפני קמפיין בחירות . האמת המרה דת או מדינה זה ממש לא הולך יחד במידנה שרב אזרחיה אינם יהודים ומתוך היהודים רובם אינם חרדים . את הנאומים חוצבי הלהבות יש לומר בבני ברק בהפגנות שהיתם צריכם לעשות לפני 3 שנים לכנסת נשלחתם כנותני שירות עי הרבנים ובזה נכשלתם
יון

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