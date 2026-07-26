חשיפה מרתקת ממאחורי הקלעים של הדרג הדיפלומטי והביטחוני הגבוה ביותר במזרח התיכון ובוושינגטון מגיעה מתוך קטעים מסרט דוקומנטרי חדש, העוסק בשנותיו האחרונות של הסנאטור הבכיר והמנוח לינדזי גרהאם. הפרטים, שפורסמו בעיתון האמריקני 'וול סטריט ג'ורנל', מציגים הצצה נדירה למאמצים הכבירים שהפעיל גרהאם להפלת המשטר האיראני.

על פי התיעוד והפרטים שנחשפו, בתחילת המערכה הצבאית נגד איראן תכנן גרהאם להמריא למעונו של הנשיא דונלד טראמפ בפלורידה, במטרה לשכנע אותו להטיל את כובד משקלה של ארצות הברית ולהצטרף באופן פעיל לתקיפות נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. אולם, בטרם יצא לפגישה המתוכננת, קיים גרהאם שיחה עמוקה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך השיחה הבהיר נתניהו לסנאטור, לפי הדיווח, כי פתיחת חזית אמריקנית ישירה מול לבנון באותו עיתוי תהיה מוגזמת ואינה נכונה אסטרטגית. נתניהו הסביר כי המטרה המרכזית והבלעדית של ישראל באותה עת היא התמקדות ישירה במקור הרע באיראן. לדברי ראש הממשלה, בעוד שאיומים בתקיפה נרחבת עשויים ליצור הרתעה מול חיזבאללה, מימוש בפועל של מהלך כזה עלול להוביל את ארגון הטרור למהלכים קיצוניים "עד הסוף".

גרהאם קיבל את ניתוח המצב של נתניהו ואף ציין בפניו כי מדובר בעצה טובה. הסנאטור, שהיה ידוע כאחד מתומכי ישראל הנלהבים ביותר בקונגרס האמריקני, סגת מהתוכנית המקורית שלו בעקבות השיחה עם ראש הממשלה.

מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים

הסרט, בבימויו של אלכס הולדר שליווה את גרהאם מקרוב מאז שנת 2023, מתעד שעות רבות של שיחות חסויות, מפגשים עם מנהיגים עולמיים ומהלכים מאחורי הקלעים. בין היתר תועד גרהאם כשהוא מביע התרגשות רבה בעקבות התקיפות האמריקניות באיראן, כשהוא מתאר את הקשר ההדוק שהיה לו עם הנשיא טראמפ לצד התסכולים שחווה ממנו במקביל.

בתיעוד נראה גרהאם מביע אכזבה מכך שטראמפ אינו מגלה נחישות מספקת בנושא האיראני ואף מנסה לקדם הסכמים ראשוניים, דבר שנתפס בעיניו כמהלך מסוכן. לצד הנושא האיראני, התיעוד חושף כי גרהאם פעל ללא הפסקה גם במישור האזורי, כולל טיסות לפגישות עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן כדי לרתום אותו למערכה נגד איראן.