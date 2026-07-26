לורה לומר ורבה של אוקראינה ( צילום: מסך )

סיפורה של לורה לומר, אחת הדמויות המזוהות ביותר עם מחנה תומכי דונלד טראמפ בארצות הברית, הפך לאחד המפנים הפוליטיים החריגים מאז תחילת המלחמה באוקראינה.

לורה לומר היא אקטיביסטית ימין קיצוני משפיעה במחנה טראמפ עם כ-1.5 מיליון עוקבים ב-X, הידועה כ"אוכפת נאמנות" שהובילה לפיטורי בכירים בממשל. היא נחשבת ל"אישה המורחקת ביותר בעולם" בשל חסימותיה הרבות מפלטפורמות טכנולוגיות עקב התבטאויות אסלאמופוביות ותיאוריות קונספירציה. במשך שנים נחשבה לומר לאחת המבקרות החריפות ביותר של קייב. היא אימצה והדהדה טענות שלפיהן אוקראינה נגועה בגורמים נאו־נאציים, ואף תקפה בעבר את הנשיא וולודימיר זלנסקי, יהודי בעצמו, וכינתה אותו בין היתר "יהודי נאצי ששונא את עצמו". אולם ביקור פתאומי שערכה בשבוע שעבר באוקראינה הוביל לשינוי דרמטי בעמדותיה. במהלך הביקור בקייב נפגשה לומר עם הנשיא זלנסקי, וכן קיימה מפגש אישי עם הרב הראשי של אוקראינה, משה אסמן, ומשפחתו. הפילה החכמה בעולם? החקלאי לא הבין למה היא "גנבה" את המגרפה דני שפיץ | 10:31 לומר פרסמה ברשת תיעוד מהמפגש, אותו תיארה כ"ארוחת ערב כשרה נעימה", ובמהלכו שיתף אותה הרב אסמן בסיפורו האישי והכואב: בנו המאומץ, מתתיהו (אנטון) סמבורסקי, נהרג במהלך הלחימה מול הכוחות הרוסיים.

לורה לומר ורבה של אוקראינה ( צילום: העמוד הרשמי של הרב )

בסרטון סיפר הרב אסמן:

"יש לי 12 ילדים. אחד מהם נהרג על ידי הרוסים במלחמה. הוא היה מאומץ, בחור יהודי. הוא גויס לצבא האוקראיני לפני שנה וחצי, ואחרי כמה חודשים הוא נהרג בקרב".

לומר השיבה לדבריו ואמרה:

"ברור שלא היית מאפשר לבנך ללכת להילחם בצבא שהיה מלא בנאצים. זה טוב שאנחנו מנהלים את השיחה הזו, כי אני חושבת שיש הרבה תעמולה, ואני חושבת שאני בעצמי אפילו נפלתי להרבה מהתעמולה הזו".

לומר וזלנסקי ( צילום: מסך )

מאוחר יותר פרסמה לומר סדרת התנצלויות פומביות על אמירותיה בעבר, והודתה כי חלק מהתפיסות שהחזיקה בהן התבססו על מידע מוטעה.

"אני מודה בזה, נפלתי לתעמולה רוסית", כתבה.

לדבריה, אחד הרגעים המשמעותיים ביותר ששינו את תפיסתה היה ההבנה כי בנו היהודי של הרב אסמן, שאותו הכירה דרך סיפורו האישי, לא לחם לצד גורמים נאו־נאציים כפי שחששה בעבר, אלא שירת בצבא האוקראיני ונהרג במהלך המלחמה.

במהלך ביקורה באוקראינה ביקרה לומר גם באתרים שנפגעו מתקיפות רוסיות, בהם מנזר היסטורי שניזוק מפגיעת כטב"מים, וטענה כי המפגש עם המציאות בשטח גרם לה לבחון מחדש את עמדותיה.

בסיום הביקור אף פרסמה אמירה חריגה בנוגע למצב היהודים במדינה, והשוותה בין ביטחונם של יהודים באוקראינה לבין המצב בארצות הברית. בחשבון הטוויטר שלה כתבה:

"אני יכולה להבטיח לאמריקאים שיהודים בטוחים יותר באוקראינה מאשר בניו יורק".

מערכת הגנה אווירית של צבא אוקראינה ( צילום: המטה הכללי של כוחות הצבא באוקראינה | חשבון רשמי )

הרב הראשי של אוקראינה, משה אסמן, התייחס לביקורה של לורה לומר בבית הכנסת המרכזי בקייב, וכתב כי היה לו "כבוד לקבל את פניה" של אחת הבלוגריות הפוליטיות המשפיעות בארצות הברית, המזוהה עם מחנה תומכי דונלד טראמפ.

"השיחה הייתה גלויה", כתב הרב אסמן. "סיפרתי ללורה את האמת על המלחמה הנוראית הזו - על ההפגזות הרוסיות היומיומיות, הילדים והאזרחים שנהרגו, הערים והכפרים שנהרסו והכאב שמשפחות אוקראיניות סובלות מדי יום".

הרב הוסיף כי שוחח עמה גם על חיי הקהילה היהודית באוקראינה: "הסברתי שהקהילה היהודית חיה כאן בגלוי, מקיימת בחופשיות את אמונתה, משקמת בתי כנסת, בונה בתי ספר יהודיים ומהווה חלק בלתי נפרד מהחברה האוקראינית".

בסיום דבריו הודה הרב ללורה לומר על כך שהגיעה "לחפש את האמת", והעניק לה עותק מספרו בין נס למציאות כמזכרת מהמפגש.