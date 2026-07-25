נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השתתף אמש בארוחת הערב השנתית של אגודת כתבי הבית הלבן, לראשונה מאז החל לכהן כנשיא.

האירוע, שנדחה ממועדו המקורי בחודש אפריל בעקבות ניסיון ההתנקשות בטראמפ, התקיים באווירה חריגה של פיוס מסוים בין הנשיא לבין אנשי התקשורת, לצד לא מעט עקיצות והומור מצדו. את נאומו התחיל טראמפ בטון מפויס יחסית ואמר כי למרות המחלוקות עם התקשורת, הוא רוחש לה הערכה. "יש לי הרבה כבוד לאנשים שנמצאים בחדר הזה. לפעמים אני לא מרגיש שאתם מתייחסים אליי בהגינות, אולי כן, אני לא יודע. אבל יש פעמים שאתם כן הוגנים, ויש לי הרבה כבוד למקצוע שלכם. תודה שהזמנתם אותי". "בלעדיי הייתם מרוששים" רוצה נקמה: מנהיג בקהילה היהודית באיראן קורא לחסל את טראמפ ונתניהו חזקי שטרן | 23.07.26 טראמפ מטיל מכסים של 12.5% על ישראל | הסיבה: "עבודת כפייה" כיכר השבת | 24.07.26 לצד הדברים החמים, טראמפ לא ויתר על הבדיחות המזוהות עמו. בין השאר הוא התבדח על חשבונו של שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור ואמר כי "אני רוצה שתדעו שקנדי דרס בעצמו את הפרה שהוגשה לארוחת הערב, חתך אותה והביא אותה לכאן".

הנשיא טראמפ בארוחת הכתבים עם הכובע המיוחד ( צילום: הבית הלבן )

גם כלי תקשורת וכתבים מסוימים הפכו למטרות לבדיחותיו. "כולכם צריכים להודות לי שאני קיים, ברגע שאלך אתם תהיו מרוששים", אמר הנשיא לקול צחוקם של הנוכחים. "לא יהיה לכם על מי לדבר". בהמשך שלף כובע עליו נכתב "טראמפ 2028" והכריז בהומור על ריצה נוספת לנשיאות.

טראמפ גם חשף כי החל לאחרונה למסור לעיתונאים את מספר הטלפון האישי שלו במקום להעביר את הפניות דרך דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט וראש מערך התקשורת סטיבן צ'ונג. "זה היה הדבר הכי טיפשי שעשיתי", אמר בחיוך. "אני מקבל שיחה כל שלוש נקודה שבע דקות. לפעמים אני עונה אם זה מישהו שאני מחבב, אבל יש גם עיתונים שמעולם לא שמעתי עליהם שמתקשרים ושואלים אותי על איראן, ואז אני פשוט מנתק".

לקראת סיום נאומו הודיע טראמפ כי בכוונתו להשתתף גם בארוחת הערב של אגודת כתבי הבית הלבן בשנה הבאה. "אמרתי להם שאחזור גם בשנה הבאה", אמר. "אלא אם כן תהיו ממש, ממש מרושעים אליי. אז אולי אשקול שוב".