אין כמו לסיים את היום עם ארוחת ערב קלה, מהירה וטעימה שכל המשפחה תהנה ממנה – ובעיקר הילדים! אם אתם שוברים את הראש כל ערב מחדש, הנה 10 מתכונים קלים, מהירים ובעיקר טעימים, שלא ידרשו מכם יותר מדי זמן או מאמץ - בתיאבון! (אוכל ומתכונים)
כולנו יודעים שאין כמו מאפה ביתי שממלא את הבית בניחוחות משכרים, אך למי יש זמן לגלגל לחמניות או לשטוח פיתות?! בינינו- לאף אחד. אז המתכון הזה הוא פתרון מושלם לעסוקות שבינינו. שוטחים את הבצק צ'יק צ'ק בתבניות ויוצא לחמים אווריריים וריחניים. נשאר לכם רק לפרוס ולאכול- בתאבון (אוכל ומתכונים).