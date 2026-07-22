בעוד ארה"ב מחדשת את תקיפותיה על איראן, גורמים אמריקנים אומרים הנשיא טראמפ מתקרב לנקודת הכרעה כאשר הוא שוקל שתי אפשרויות.

לפי הדיווח באקסיוס אמש, ה​אפשרות הראשונה היא חתירה להפסקת אש חדשה בת 10 ימים שמטרתה לפתוח מחדש את מצר הורמוז, כאשר קטאר, מצרים, פקיסטן ומתווכים אזוריים אחרים דוחקים בו לעשות זאת.

​האפשרות השנייה היא פתיחת מערכה צבאית משותפת עם ישראל בניסיון לאלץ את טהרן להכניע.

משמעות הדיווח היא שאם טראמפ יבחר לצאת למערכה מלאה מול איראן, הוא לא יעשה זאת ללא שיתוף פעולה ישראלי מלא.

ממדאני איים לעצור את נתניהו; כך בחר להגיב לו באנגלית נפתלי בנט יאיר טוקר | 17:52

​טראמפ רמז אמש (שלישי) שמצב הדברים נוטה לאפשרות השנייה, והוא לא הביע עניין בחידוש המשא ומתן עם איראן.

​"הם רוצים נואשות להיפגש, ועד שהם יהיו מוכנים להיפגש בצורה משמעותית, אין לנו שום עניין", אמר.

​טראמפ הדגיש כי ארה"ב "עדיין לא סיימה" עם המלחמה, והוסיף כי איראן "עדיין לא ראתה כלום. היינו נחמדים".

היום, איים נשיא ארה"ב טראמפ בשיחה עם כתבים על איראן.

"הם הולכים לשלם מחיר כבד על החיילים שנפלו"