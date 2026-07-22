כיכר השבת
צומת דרכים דרמטית

דיווח: טראמפ שוקל שתי אפשרויות באיראן - ונוטה לבחור בישראל לצדו

בפני נשיא ארה"ב עומדות שתי אפשרויות בנוגע לעימות המתמשך עם איראן | בשבועות האחרונים חזרה ארה"ב למלחמה בקנה מידה כמעט מלא עם איראן, כעת נראה ברור לאן מועדות פניו של טראמפ (חדשות)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בעוד ארה"ב מחדשת את תקיפותיה על , גורמים אמריקנים אומרים מתקרב לנקודת הכרעה כאשר הוא שוקל שתי אפשרויות.

לפי הדיווח באקסיוס אמש, ה​אפשרות הראשונה היא חתירה להפסקת אש חדשה בת 10 ימים שמטרתה לפתוח מחדש את מצר הורמוז, כאשר קטאר, מצרים, פקיסטן ומתווכים אזוריים אחרים דוחקים בו לעשות זאת.

​האפשרות השנייה היא פתיחת מערכה צבאית משותפת עם ישראל בניסיון לאלץ את טהרן להכניע.

משמעות הדיווח היא שאם טראמפ יבחר לצאת למערכה מלאה מול איראן, הוא לא יעשה זאת ללא שיתוף פעולה ישראלי מלא.

​טראמפ רמז אמש (שלישי) שמצב הדברים נוטה לאפשרות השנייה, והוא לא הביע עניין בחידוש המשא ומתן עם איראן.

​"הם רוצים נואשות להיפגש, ועד שהם יהיו מוכנים להיפגש בצורה משמעותית, אין לנו שום עניין", אמר.

​טראמפ הדגיש כי ארה"ב "עדיין לא סיימה" עם המלחמה, והוסיף כי איראן "עדיין לא ראתה כלום. היינו נחמדים".

היום, איים נשיא ארה"ב טראמפ בשיחה עם כתבים על איראן.

"הם הולכים לשלם מחיר כבד על החיילים שנפלו"

איראןדונלד טראמפמצר הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר