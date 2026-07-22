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הרכב עשה את דרכו ללבנון – אבל מה שהוסתר בתאים הסודיים הדהים את כולם

בזמן שחיזבאללה מנסה לשקם את כוחו בלבנון, הרשויות בסוריה טוענות כי עצרו משלוח נשק נוסף שהיה בדרכו מעבר לגבול (חדשות בעולם)

סוריה החרימה מאות רימונים (צילום: מסך)

הרשויות בסוריה הודיעו ביום שלישי כי סיכלו ניסיון להבריח מאות רימונים לשטח לבנון, כאשר לפי גורמים סוריים המשלוח היה עשוי להיות מיועד לארגון הטרור .

לפי הודעת הרשות הכללית הסורית לגבולות ומכס, אנשי המכס במעבר ג'דידת יאבוס באזור הכפרי של דמשק עצרו רכב שהיה בדרכו ל וגילו בתוכו 226 רימונים מסוג RGC שהוסתרו בתאים סודיים.

סוריה החרימה מאות רימונים (צילום: צבא סוריה)

בסרטון שפרסמו הרשויות הסוריות נראים אנשי המכס כשהם בודקים את הרכב, חושפים את אמצעי הלחימה ועוצרים חשוד אחד.

סוריה החרימה מאות רימונים
סוריה החרימה מאות רימונים| צילום: צילום: צבא סוריה

האירוע מגיע ימים ספורים לאחר ש הודיעה על סיכול ניסיון הברחת משלוח גדול יותר של נשק וטילים מתקדמים דרך הגבול הסורי עיראקי, שלטענתה היה בדרכו לחיזבאללה בלבנון.

בשנים האחרונות שימשה סוריה נתיב מרכזי להעברת אמצעי לחימה מ לחיזבאללה, אך לאחר שינויי השלטון והמצב הביטחוני באזור, הרשויות הסוריות החדשות הצהירו במספר מקרים על עצירת משלוחי נשק שנועדו לארגון השיעי.

סוריה החרימה מאות רימונים (צילום: צבא סוריה)

גורמים סוריים האשימו את הארגון בקבלת העברות נשק דרך שטח המדינה.

חיזבאללה מצדו דחה בעבר טענות מסוג זה וטען כי אין לו פעילות בסוריה.

המעצרים האחרונים עשויים להעיד על שינוי במאזן הכוחות באזור ועל ניסיון של דמשק להגביל את נתיבי ההברחה ששימשו במשך שנים את חיזבאללה ואת בעלי בריתו האיראניים.

איראןחיזבאללהסוריהלבנוןהברחת נשק

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