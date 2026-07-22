הרשויות בסוריה הודיעו ביום שלישי כי סיכלו ניסיון להבריח מאות רימונים לשטח לבנון, כאשר לפי גורמים סוריים המשלוח היה עשוי להיות מיועד לארגון הטרור חיזבאללה.
לפי הודעת הרשות הכללית הסורית לגבולות ומכס, אנשי המכס במעבר ג'דידת יאבוס באזור הכפרי של דמשק עצרו רכב שהיה בדרכו ללבנון וגילו בתוכו 226 רימונים מסוג RGC שהוסתרו בתאים סודיים.
בסרטון שפרסמו הרשויות הסוריות נראים אנשי המכס כשהם בודקים את הרכב, חושפים את אמצעי הלחימה ועוצרים חשוד אחד.
האירוע מגיע ימים ספורים לאחר שסוריה הודיעה על סיכול ניסיון הברחת משלוח גדול יותר של נשק וטילים מתקדמים דרך הגבול הסורי עיראקי, שלטענתה היה בדרכו לחיזבאללה בלבנון.
בשנים האחרונות שימשה סוריה נתיב מרכזי להעברת אמצעי לחימה מאיראן לחיזבאללה, אך לאחר שינויי השלטון והמצב הביטחוני באזור, הרשויות הסוריות החדשות הצהירו במספר מקרים על עצירת משלוחי נשק שנועדו לארגון השיעי.
גורמים סוריים האשימו את הארגון בקבלת העברות נשק דרך שטח המדינה.
חיזבאללה מצדו דחה בעבר טענות מסוג זה וטען כי אין לו פעילות בסוריה.
המעצרים האחרונים עשויים להעיד על שינוי במאזן הכוחות באזור ועל ניסיון של דמשק להגביל את נתיבי ההברחה ששימשו במשך שנים את חיזבאללה ואת בעלי בריתו האיראניים.
0 תגובות