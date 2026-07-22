סוריה החרימה מאות רימונים ( צילום: מסך )

הרשויות בסוריה הודיעו ביום שלישי כי סיכלו ניסיון להבריח מאות רימונים לשטח לבנון, כאשר לפי גורמים סוריים המשלוח היה עשוי להיות מיועד לארגון הטרור חיזבאללה.

לפי הודעת הרשות הכללית הסורית לגבולות ומכס, אנשי המכס במעבר ג'דידת יאבוס באזור הכפרי של דמשק עצרו רכב שהיה בדרכו ללבנון וגילו בתוכו 226 רימונים מסוג RGC שהוסתרו בתאים סודיים.

סוריה החרימה מאות רימונים ( צילום: צבא סוריה )

בסרטון שפרסמו הרשויות הסוריות נראים אנשי המכס כשהם בודקים את הרכב, חושפים את אמצעי הלחימה ועוצרים חשוד אחד.

סוריה החרימה מאות רימונים - צילום: צבא סוריה סוריה החרימה מאות רימונים | צילום: צילום: צבא סוריה 10 10 0:00 / 1:13

סוריה החרימה מאות רימונים ( צילום: צבא סוריה )

גורמים סוריים האשימו את הארגון בקבלת העברות נשק דרך שטח המדינה.

חיזבאללה מצדו דחה בעבר טענות מסוג זה וטען כי אין לו פעילות בסוריה.

המעצרים האחרונים עשויים להעיד על שינוי במאזן הכוחות באזור ועל ניסיון של דמשק להגביל את נתיבי ההברחה ששימשו במשך שנים את חיזבאללה ואת בעלי בריתו האיראניים.