טראמפ מטיל מכסים של 12.5% על ישראל | הסיבה: "עבודת כפייה"

דקות ספורות לפני שתוקפם של המכסים הזמניים פג, הכריז הלילה (בין חמישי לשישי) משרד נציב הסחר האמריקני על גל חדש ונרחב של מכסים בשיעורים של בין 10% ל-12.5% על ייבוא מיותר מ-80 שותפות סחר מרכזיות של ארצות הברית. ההסבר הרשמי שניתן הוא "מלחמה בעבודת כפייה", אך בפועל מדובר בהמשך ישיר למלחמה הכלכלית שטראמפ מוביל מול מדינות העולם.

הצו שנכנס לתוקפו בדקה לחצות בלילה (שעון ארה"ב) מחליף למעשה את המכסים הזמניים שהטיל הנשיא בעבר, והופך דף נוסף במדיניות הסחר האגרסיבית שלו. ישראל היא בין עשרות המדינות שמצאו את עצמן ברשימה בהפתעה - ועם מכה לא קלה בכלל.

ישראל ספגה את המכס המרבי

לפי המסמכים הרשמיים של הממשל, ישראל ספגה גזירה של תוספת מכס בשיעור המרבי בסבב הנוכחי: 12.5%. בעוד שמדינות כמו קנדה, מקסיקו, הודו ואפילו ירדן השכנה זכו לשיעור מופחת של 10% - אם בשל הסכמים קודמים או צעדים מיוחדים שנקטו - ישראל נכללה בקבוצת המדינות שעל הייבוא מהן יוטל המס המלא.

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ישראל גם לא קיבלה את מנגנון התקרה שניתן לאיחוד האירופי, יפן, דרום קוריאה, שווייץ וטייוואן. היות ומדובר בתוספת על מס קיים, גם מוצרים שנהנו עד כה מפטור מכוח הסכם הסחר החופשי בין המדינות אינם מוגנים אוטומטית מהמכס החדש.

נציין כי הממשל האמריקני לא טוען שמוצרים ישראליים מסוימים יוצרו בעבודת כפייה. הוא קבע עם זאת שלישראל אין איסור חוקי מפורש על יבוא סחורות שיוצרו בעבודת כפייה, ולכן גם אין אכיפה אפקטיבית של איסור כזה. הדוח קובע שהמצב הזה "בלתי סביר" ומכביד על המסחר האמריקני.

הנימוק המתמיה

באופן מתמיהה, דווקא מדינות המזוהות עם טענות או דיווחים על עבודת כפייה כמו מיאנמר, אפגניסטן, טורקמניסטן, אוזבקיסטן ולאוס נעדרות כליל מהרשימה. עם זאת הממשל האמריקני טוען כי כל המדינות ברשימה כשלו בהטלה ובאכיפה אפקטיבית של איסור על ייבוא מוצרים שמיוצרים באמצעות עבודת כפייה.

נציג הסחר האמריקני, ג'יימיסון גריר, הבהיר כי "ארצות הברית אוסרת על ייבוא מוצרים שמיוצרים בעבודת כפייה זה כמעט 100 שנה, ואוכפת זאת בקפדנות. הגיע הזמן ששותפות הסחר שלנו יעשו את אותו הדבר".

רבים בגבעת הקפיטול ובקהילת המשפט האמריקנית לא קונים את הנימוק של עבודת הכפייה וטוענים מנגד כי מדובר במפלט משפטי שקוף. הסנאטור הדמוקרטי רון ויידן תקף את המהלך בשימוע בקונגרס ואמר כי "התרמית הבאה של טראמפ בתחום הסחר היא הוראה לנציב הסחר לשחזר את המכסים הכלליים הבלתי חוקיים שלו תחת הכסות של טיפול בעבודת כפייה".