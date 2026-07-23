משמרות המהפכה האסלאמית הפיצו תיעוד מושקע המציג גל שיגורים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. בסרטון, נראים כוחות היבשה של הארגון מבצע תקיפות באמצעות כטב"מים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית בשטח ירדן, כחלק ממה שמתואר כגל ה-25 של מבצע נצר.

התיעוד מציג שימוש בשורת אמצעי לחימה מתקדמים, ובהם שיגורים ליליים של כטב"מים מסוג שאהד 136 ושאהד 107, לצד שיגור של טיל שיוט מסוג פאוה. כמו כן, מוצגים שיגורים של טילים טקטיים בעלי דלק מוצק, וכן שיגורים של טילים בליסטיים בעלי דלק נוזלי מסוג עמאד וקדר.

בנוסף לכך, הסרטון כולל תיעוד של שיגורי טילים בעלי דלק מוצק מסוג חאג' קאסם ופתאח במהלך שעות היום. בחלק מהתיעודים נראים אנשי כוחות הביטחון כשהם מצדיעים לעבר הטילים המשוגרים אל האוויר, לצד דגלי איראן שהוצבו בסמוך לאתרי השיגור.

לצד הפעילות הצבאית, התיעוד כולל מסרים ויזואליים וכתוביות איום. בין היתר נראים כיתובים בפרסית ובערבית על גבי טילים וכותרות, שבהם נכתב כי מטהרן עד הדרום הכל עפר, לצד פנייה למדינות השכנות בדרום לפעול לסילוק ארצות הברית. כמו כן מופיע תיעוד של אדם הקורע דף שעליו מופיעים שמו וחתימתו של דונלד טראמפ.