אזרחים איראנים ששוחחו עם ערוץ N12 מאיראן תוך סיכון חייהם, מתארים את מה שהם מרגישים וחווים בחיי היום-יום ברקע הקרבות עם ארה"ב והחשש מפני התרחבות המלחמה.

מהדברים עולה קריאה נחרצת לפעולה צבאית שתביא לסיום שלטונו של המשטר בטהראן, בצל 12 לילות רצופים של חילופי מהלומות בין ארצות הברית לרפובליקה האיסלאמית. תושבים בבירה טהראן ובערים נוספות מביעים תמיכה בצעדים שיביאו לנפילת השלטון, גם במחיר של פגיעה בתשתיות.

עאליה מטהראן קרא בגלוי בשיחה עם כלי תקשורת: "סיימו את העבודה עם הטרוריסטים האלה. כל הרס שייגרם אפשר יהיה לשקם, אבל אם הם יישארו בשלטון - הם יגררו את כל העולם לחורבן ולזוהמה".

החשש העיקרי ברחוב האיראני אינו נובע רק מהתקיפות הצבאיות, אלא מהתרחיש שבו העימות יסתיים ללא הכרעה ויטיל עול כבד על האוכלוסייה. "כבר 47 שנים שאנחנו משלמים את מחיר הדיקטטורה. החשש שלנו הוא שהרפובליקה האיסלאמית לא תושמד, ושהעימותים יהפכו למלחמת התשה שתוביל לקריסתה של איראן", ציין אלירא ממשהד.

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שירין מטהראן הוסיפה כי "אנשים חוששים שהמשך המתיחות הזו, כמו בעימותים הקודמים, יסתיים ללא תוצאה ורק יוביל לכך שעוד אזרחים רבים ייעצרו ואף יוצאו להורג באשמת ריגול ושיתוף פעולה עם מדינה עוינת. אנשים עומדים בפני האשמות כאלה רק משום שצילמו תמונות של אזורים שנפגעו".

לצד החשש מגלי מעצרים, קיימת דאגה עמוקה מפגיעה במרקם החיים האזרחי במידה והלחימה תתרחב. פיאם ממשהד ציין כי הוא מייחל לקיץ שלטונו של המשטר במחיר המינימלי ביותר עבור האזרחים.

עם זאת, פיאם הבהיר את החשש מהסלמה נוספת: "אם העימות יתרחב - כמובן שאני מודאג שתהיה פעולה צבאית שתוביל להרס תשתיות חיוניות, לשיבוש חייהם של אזרחים ולהטלת עלויות כבדות עוד יותר על העם".

במקביל, האווירה ברחובות הפכה למתוחה במיוחד, כאשר פיאם סיפר כי "האווירה ברחובות בימים אלה, ובעיקר לאחר ההסלמה המחודשת בין ארה"ב לרפובליקה האיסלאמית היא אווירה ביטחונית יותר. נוכחותם של כוחות המשטר ברחובות מורגשת הרבה יותר".

בנוסף לנוכחות המוגברת של כוחות הביטחון, שירין מטהראן תיארה את המצב בבירה ואמרה כי "כמו תמיד, עם תחילת העימותים הוצבו מחסומי ביקורת, שמלבד יצירת פחד ואימה בקרב האזרחים, גורמים גם לעומסי תנועה כבדים".

תושבים רבים מפנים אצבע מאשימה ישירה כלפי המנהיגות וטוענים לניתוק מוחלט מהציבור הסובל מעוני ומאבטלה. עאליה מטהראן טען כי "ח'אמנאי למעשה קבר את מזכר ההבנות שעליו חתמו".

עאליה הוסיף בביקורת חריפה: "כמו אביו, גם הוא צמא לדם, אבל כנראה שכח מה עשה אביו. הם בכלל לא חושבים על העם. לא אכפת להם בכלל מה אנשים עוברים - מעוני, מאבטלה. הם עצמם חיים את החיים הכי טובים, אבל העם נשאר להיאבק רק כדי לזכות בחיים רגילים".