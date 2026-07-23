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טראמפ בהודעה דרמטית: "ההסכם עם סעודיה - רק אם תצטרף להסכמי אברהם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט דרמטי בו הבהיר כי ההסכם עם סעודיה לא ייכנס לתוקף כל עוד לא תצטרף להסכמי אברהם | הדברים המלאים (חדשות) 

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הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב פרסם אחר הצהריים (חמישי) הודעה דרמטית, לפיה החליט להתנות את כניסת ההסכם עם סעודיה לתוקף בתנאי לכך שיצטרפו קודם כל להסכמי אברהם.

מדובר בשינוי דרמטי מבחינת ארה"ב, שאך אמש היה נראה שהפקירה את ישראל לגורלה וכבר אינה דורשת נורמזליציה עם ישראל מסעודיה, דבר שאפילו הנשיא ביידן עמד עליו בתוקף כתנאי להסכם גרעין אזרחי.

"הסכם הגרעין האזרחי (לא תהיה העשרת חומר!) שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית, אשר נוגע רק לשימוש לא צבאי כמו אלה שכבר קיימות לאיראן, איחוד האמירויות הערביות (ואחרות), יאושר, אך ורק בכפוף לחלוטין להצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים, לשון הודעתו של טראמפ.

כזכור, ארצות הברית וסעודיה חתמו אמש (רביעי) על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, שבמסגרתו תסייע וושינגטון לריאד בפיתוח תוכנית גרעין למטרות אזרחיות למשך 30 שנה.

בניגוד להצעת ממשל ביידן, ההסכם אינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל ואינו מחייב את סעודיה לאמץ את "תקן הזהב" של פיקוח בינלאומי מחמיר.

לפי ההסכם, חברות אמריקניות יסייעו בהקמת תחנות כוח גרעיניות, ובמהלך הפרויקט ייבחן במשך שנתיים אם קיימת כדאיות כלכלית להקמת מתקן להעשרת אורניום בסעודיה. אם יוחלט להקים מתקן כזה, הוא יפותח בידי ארצות הברית במסגרת מנגנון סודי שנועד למנוע העברת טכנולוגיות רגישות לידי הסעודים.

היוצא מדבריו של טראמפ כי הוחלט שלא לאפשר העשרה על אדמת סעודיה, בנוסף לתנאי מקדים של חתימה על הסכמי אברהם.

דונלד טראמפסעודיה

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