בסוף השבוע האחרון התקיים מפגש פסגה, בין נשיא ארה”ב דונלד טראמפ לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אך על פי הדיווחים - המפגש לא הביא להישגים משמעותיים בכל הנוגע לעצירת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (ראשון) לשמועות סביב המשא ומתן, והגיב לדיווחים על כך שאוקראינה תוותר על שטחים גדולים מצידה, (הכוללים את דונייצק, לוהנסק, חרסון, זפוריז’יה וקרים), וטען כי “האוקראינים אינם מוכנים לוותר על כך ואף אחד לא לוחץ עליהם לעשות זאת. אם יהיה הסכם שלום, הוא לא ייראה כך”.

רוביו אמר את דבריו לאחר דיווחים רבים על כך שמסגרת ההסכמים העתידיים, אוקראינה תיסוג מכלל השטחים אלו, ולכל הפחות תאפשר לסוריה להמשיך ולנהל את אותם שטחים, גם במידה ולא יסופחו למדינה.

אחד האפשרויות שנדונו על פי הדיווחים, היא האפשרות שרוסיה תנהל את אותם שטחים כמו “מודל יהודה ושומרון”, אשר אותו על פי שמועות מקדמים בבית הלבן.

הבוקר דיווחנו כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העביר את דרישותיה של מוסקבה לנשיא טראמפ במהלך הפגישה שקיימו השניים בליל שבת, הלילה פרסמו ב'רויטרס' את רשימת הדרישות הרוסית.

לפי הדיווח שאומת על ידי מקורות ברוסיה, פוטין הציב רשימת דרישות - חלקן טריטוריאליות - בפני נשיא ארה"ב, אותן העביר האחרון לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי.