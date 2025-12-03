כיכר השבת
תיעוד מטורף מצרפת: הלוחם הטרי ירה על המפקד "ירי אמון" - עם כדור חי

מפקד חדש ביחידת העילית של צרפת GIGN נאלץ לעבור את "ירי האמון", במסגרתו חייל חדש ירה עליו באש חיה | החייל ירה לעבר הכוונת העשויה חימר - ופגע בול | צפו בתיעוד (בעולם)

ירי חי של חייל במפקדו (צילום: לפי סעיף 27א)

קולונל בנואה וילמינוז, מפקד יחידת העילית הצרפתית GIGN, השתתף בשבת האחרונה, בתרגיל סמלי ומיתולוגי של היחידה, כאשר שימש כ"שפן ניסיונות" בטקס "ירי האמון" (Tir de Confiance) המיועד לטירונים חדשים.

​הקולונל וילמינוז ענד על אפוד המגן שלו מטרה עשויה חמר.

משימתם של הלוחמים החדשים ביחידה היא לפגוע במטרה זו באמצעות ירי באש חיה. מדובר בתרגיל שנערך ממרחק של חמישה עשר מטרים, כאשר הטירון יורה ישירות לעבר עמיתו - מפקדו, שעומד במרחק הקצר הזה.

​המחווה, שנועדה להתבצע על ידי המצטרפים החדשים עם סיום הכשרתם, נחשבת למשמעותית במיוחד בתוך היחידה.

לדברי גורמים ב-GIGN, לתרגיל יש משמעות סמלית עמוקה, המדגישה את ערכי הקולקטיב ואת "האמון המוחלט בין כל אחד מהמבצעיים" הפועלים יחד.

​קולונל וילמינוז מונה לאחרונה לתפקידו הנוכחי. לפני כן, הוא כיהן כראש אגף בכוח ההתערבות של היחידה, ולאחר מכן קודם לתפקיד ראש המטה המבצעי. במהלך שירותו, השתתף המפקד במשימות מפתח, כולל המרדף אחר המחבלים שביצעו את פיגוע "שארלי הבדו" ומבצע ההתערבות שנערך בדמרטין-אן-גואל בשנת 2015.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

