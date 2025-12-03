הפורץ שנכנס באישון לילה לחנות האלכוהול הסגורה בוירג'יניה שבארה"ב פעל בנחישות: הוא קרס על המדף התחתון שבו אוחסנו בקבוקי הסקוץ' והוויסקי, שתה כמויות, שבר בקבוקים, הפיל אריח תקרה ושפך בריכות של אלכוהול על הרצפה. למרות ההתנהגות יוצאת הדופן, לא היה מדובר באדם – אלא בדביבון.

בשבת בבוקר מצאה עובדת בחנות האלכוהול שבאזור אשלנד, וירג'יניה, את היצור שרוע על רצפת השירותים לאחר מסע השתייה הפרוע. סמנתה מרטין, קצינת פיקוח על בעלי חיים שהוזעקה למקום, סיפרה כי יש לה חיבה לדביבונים, אותם הגדירה כ"יצורים מצחיקים".

לדבריה, הדביבון נפל דרך אחד מאריחי התקרה ויצא למסע הרס מלא, כשהוא “שותה מכל מה שמצא”.

מרטין הוסיפה כי אספה את הדביבון והעבירה אותו למקלט לבעלי חיים, לא בלי כמה פרצי צחוק בדרך. “עוד יום בחיי קצינת פיקוח על בעלי חיים, כנראה,” אמרה.

במקלט אף שיבחו את מרטין על הטיפול באירוע החריג, וציינו כי הדביבון התאושש לחלוטין. על פי הודעתם, לאחר כמה שעות שינה וללא כל סימני פציעה – פרט אולי לכאב ראש ולבחירות חיים מפוקפקות – שוחרר הדביבון בחזרה אל הטבע, בתקווה שהבין שפריצה איננה הפתרון.