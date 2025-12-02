כיכר השבת
מלחמה על התודעה

קטאר מזמינה אמריקאים ל'מסע תענוגות' עם כוונות זדוניות

משפיעני רשת אמריקאים שמרנים רבים קיבלו הזמנה ל"חופשת תענוגות בקטאר" | מטרתה הסופית של המדינה המוסלמית היא לשנות את תפישת עולמם של ימניים בארה"ב נגד המדינות המוסלמיות - ולחזק גורמים רפובליקנים התוקפים את ישראל (בעולם)

אילוסטרציה. תושבים בקטאר (צילום: shutterstock)

משפיענית ימין יהודייה אמריקנית בשם לורה לומר, פרסמה לאחרונה סדרת פוסטים מדאיגה על משפיעני רשת אמריקאים שמרנים שקיבלו הזמנה ל"חופשת תענוגות בקטאר" במהלך 'חג ההודיה', שהתקיים בשבוע שעבר.

לומר מסבירה כי מדובר בחלק ממזימה נרחבת של קטאר, שמטרתה הסופית היא לשנות את תפישת עולמם של ימניים ב נגד המדינות המוסלמיות - ולחזק גורמים רפובליקנים התוקפים את ישראל.

הפוסט של רוב סמית' למשל, שבעברו היה חייל בעיראק ופרשן תקשורת, סיפר על הטיול "פוקח העיניים" שהיה לו בקטאר. לטענתו הוא גילה רק עכשיו שיש בסיס אמריקאי צבאי בקטר והוא לא היה מודע "לחצאי אמיתות" ותפיסות מוטעות לגבי קטאר עליהן קרא באינטרנט.

לומר חשפה פוסט של משפיענית אחרת שתקפה הצבעה נגד אנטישמים - ימים ספורים אחרי ששבה מקטאר. שני משפיעני רשת אלה הם רפובליקנים מוצהרים.

פרשנים מסבירים כי מדובר במלחמה של ממש על התודעה הציבורית בארה"ב, מתחת לפני השטח. לדבריהם, ישראל חייבת למקד מאמץ בתחום המסוים הזה, לפני שהמצב ייצא מכלל שליטה.

