קטאר ממשיכה להוביל את המאמצים הדיפלומטיים לקידום הפסקת האש ברצועת עזה. מאג'ד אל-אנסארי, הדובר הרשמי של משרד החוץ הקטארי, הצהיר השבוע כי נמשכים המגעים האינטנסיביים מצד מדינתו כדי להביא ליישום המלא של השלב השני של הסכם הפסקת האש.

במהלך מסיבת העיתונאים השבועית שנערכה ביום שלישי, הביע אל-אנסארי תמיכה מלאה בתהליך הדיפלומטי: "קטאר נותנת אמון בתוכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ובתפקיד הגורמים המתווכים, והיא דוחקת בישראל ובחמאס להמשיך במשא ומתן כדי להגיע ליישום השלב הבא של ההסכם".

האשמות על הפרות ישראליות

במהלך דבריו, הביע אל-אנסארי דאגה ממה שכינה "ההפרות הישראליות" של הסכם הפסקת האש.

הדובר הקטארי רמז כי הצעדים הישראליים נמצאים תחת בחינה של המתווכות: "חדר המעקב בקהיר בוחן את הצעדים הישראליים העומדים בניגוד להסכם," טען אל-אנסארי. דברים אלו מצביעים על מתיחות בין הצדדים, גם במהלך הפסקת האש.

ההתייחסות לפגיעה בעיתונאים

אל-אנסארי התייחס גם לפגיעה בעיתונאים ברצועת עזה, והציג אותה כראיה להתנהלות הישראלית.

הוא התייחס ספציפית להריגתו של צלם ומפעיל רחפן בתקיפת כטב"מ ישראלי בעיר חאן יונס שבדרום הרצועה, ואמר כי מדובר בהוכחה לכך ש**"ישראל אינה מעוניינת לחשוף את האמת"**, כלשונו. דברים אלו מציבים את קטאר בחזית הביקורת הדיפלומטית נגד ישראל בנושא סיקור המלחמה והגנה על עיתונאים.