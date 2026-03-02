המודיעין שהוביל לחיסול חמינאי: 60 השניות ששינו את הכל

צבא ארה"ב במלחמה עם איראן ( צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

במבצע צבאי מזהיר שבוצע באור יום, חוסלו אייתוללה עלי חמינאי, מפקד משמרות המהפכה ושר ההגנה האיראני. על פי הנמסר מסוכנות הידיעות Associated Press, שלוש פגיעות קטלניות בשלושה יעדי איכות התרחשו בתוך פחות מ-60 שניות, מה שלא הותיר לבכירי המשטר שום סיכוי להימלט לבונקרים התת-קרקעיים.

המבצע, שקיבל את השם "שאגת הארי" מצד ישראל ו"זעם אדיר" מצד ארצות הברית, נשען על מעקב הדוק שנמשך חודשים ארוכים. סוכני ה-CIA וקהילת המודיעין הישראלית ניהלו מצוד טכנולוגי ואנושי אחר תנועותיו של חמינאי, שרק לאחרונה עוד הספיק לתקוף את הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות. שעת ה"ש" נקבעה ברגע שהתקבל המידע על התכנסות חסרת תקדים של צמרת השלטון, מה שאפשר עריפה מוחלטת של שרשרת הפיקוד האיראנית בבת אחת.

הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:40 הנשיא טראמפ הורה על פעולה נועזת. כוחות סנטקום מנחיתים מכה מוחצת ובלתי פוסקת. ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

הפגיעה בצמרת: שלוש דקות שהחליפו את המזרח התיכון

דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין הודיע כי מאות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו, בהכוונה מדויקת של אמ"ן, מאות מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן. המבצע החל במתקפת פתע לאחר שאמ"ן זיהה שני מוקדים בטהראן בהם התכנסו בכירי ההנהגה הביטחונית האיראנית.

במהלך התקיפות חוסלה צמרת ההנהגה הביטחונית של המשטר: עלי שמח'אני - מזכיר מועצת ההגנה ויועצו האישי של חמינאי לעניינים ביטחוניים; מחמד פ'אכפ'ור - מפקד משמרות המהפכה שמונה לאחר מבצע 'עם כלביא' וממובילי 'התוכנית להשמדת ישראל'; וצלאח אסדי - ראש אגף המודיעין של מפקדת החירום וקצין המודיעין הבכיר של המטה העליון.

יצוין כי המבצע המשולב בין ישראל לארצות הברית מהווה שיתוף פעולה חסר תקדים בהיקפו ובדיוקו. כפי שדיווח פיקוד המרכז האמריקאי (סנטקום), מדובר בריכוז הגדול ביותר של עוצמת אש אמריקאית באזור מזה דור.

תקיפות אמריקאיות באיראן - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב תקיפות אמריקאיות באיראן | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:19 תקיפות אמריקאיות באיראן ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

מפציצי החמקן: הנשק שהשמיד את פורדו

בזמן שטהראן בוערת, הנשיא דונלד טראמפ הצהיר כי המערכה רחוקה מסיום. כוחות סנטקום אישרו כי מפציצי חמקן מסוג B-2 הטילו פצצות ענק במשקל 2,000 פאונד על מתקני טילים בין-יבשתיים, אשר לפי דו"ח ה-DIA היוו איום ישיר על אדמת ארצות הברית.

מפציץ ה-B-2 ספיריט, כפי שסיקרנו בעבר, הוא אחד מכלי הטיס החשאיים והמתוחכמים ביותר בעולם התעופה הקרבית. המטוס, שפותח במיוחד כדי לחדור למערכות הגנה אווירית מתקדמות, הוכיח את יכולותיו בפגיעה במתקן הגרעין המבוצר בפורדו, העשוי לעמוד בפני כל נשק קונבנציונלי אחר.

בהודעת סנטקום נחשף כי המבצע שילב לראשונה שימוש מבצעי בכטב"מים מתאבדים בעלות נמוכה, מה שמעיד על השקעה טכנולוגית ארוכת טווח בהכנות למבצע. אדמירל בראד קופר, מפקד הפיקוד, ציין כי הנשיא הורה על פעולה נועזת, והחיילים נענו לקריאה.

מפציץ B2 ספיריט ( צילום: shutterstock )

המחיר: שלושה חיילים אמריקאים נפלו

למרות ההצלחה המבצעית, הצבא האמריקאי הודיע על מותם של שלושה חיילים אמריקאים במסגרת מבצע "זעם אדיר". לפי ההודעה, בנוסף לשלושת החיילים נפצעו חמישה באורח קשה, ואחרים סבלו מפציעות קלות מרסיסים וזעזוע מוח.

"נכון לשעה 9:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, 1 במרץ, שלושה אנשי צבא אמריקאים נהרגו בקרב וחמישה נפצעו קשה במסגרת מבצע 'זעם אפי'", נכתב בהודעת סנטקום. ההערכה היא כי החיילים נפלו במתקפת הטרור האיראנית על הבסיסים האמריקנים ברחבי המזרח התיכון, שהגיבה למבצע.

בשבת, אמר טראמפ כי הוא מודע לעובדה שייהרגו חיילים, אך הוסיף כי זהו שיקול שלקח בחשבון לאור התוצאה הרצויה. מתוך כבוד למשפחות, הצבא האמריקאי שומר על מידע נוסף, כולל זהות הלוחמים שנפלו, עד 24 שעות לאחר קבלת הודעה לקרובי משפחה.

חמינאי - פוטין ( צילום: שאטרסטוק )

תגובות בינלאומיות: פוטין זועם, איראן מחפשת מחליף

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין תקף בחריפות את חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בטהראן, אותו הגדיר כ"רצח ציני" המהווה הפרה בוטה של כל נורמות המוסר האנושי והמשפט הבינלאומי. באיגרת תנחומים רשמית ששלח לנשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, תיאר פוטין את חמינאי כ"מדינאי בולט" שהרים תרומה אישית עצומה לפיתוח היחסים הידידותיים והשותפות האסטרטגית בין מוסקבה לטהראן.

עבור השליט הרוסי, מדובר במכה אסטרטגית כואבת במיוחד. חמינאי היה בעל ברית מרכזי שסייע לרוסיה במלחמתה באוקראינה, והחיסול הנוכחי הוא האחרון בשרשרת של מפלות עבור פוטין. רק בדצמבר 2024 איבד פוטין את בעל בריתו הסורי, בשאר אסד שנמלט למוסקבה, ובינואר האחרון נשבה נשיא ונצואלה ניקולס מדורו בפעולה אמריקנית.

בינתיים, איראן הודיעה על מינויו של אייתוללה עלירזא עראפי למנהיג העליון הזמני של המדינה. עראפי, בן 67, נבחר על ידי המועצה לאבחנת אינטרס המדינה לכהן כחבר במועצת ההנהגה הזמנית. עוד לפני החיסול, הוא נחשב לאחד המועמדים המובילים לרשת את חמינאי בשל קשריו המוסדיים העמוקים וניסיונו המנהלי.

המשמעות לישראל: סיום איום קיומי

למרות המחיר הכבד, בבית הלבן כבר מאותתים על אפשרות לדיאלוג עם הנהגה איראנית חדשה ופרגמטית יותר שעשויה לקום מההריסות. עבור ישראל, המבצע מהווה הישג אסטרטגי חסר תקדים בהתמודדות עם האיום האיראני שאיים על קיומה במשך עשרות שנים.

הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים הלילה הערכת מצב עם פורום המטה הכללי והכריז: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה". זאת לאחר שארגון הטרור חיזבאללה הצטרף למלחמה ושיגר רקטות וכלי טיס עויינים לעבר צפון הארץ. בלבנון דיווחו על 31 הרוגים ו-149 פצועים כתוצאה מהתקיפות הישראליות בדרום לבנון ובדאחיה.

כאמור, המבצע ההיסטורי מעלה שאלות רבות לגבי עתידה של איראן ויציבות המזרח התיכון. עם זאת, עבור אזרחי ישראל ובמיוחד עבור הציבור החרדי שחי בצל האיום האיראני, המבצע מהווה הקלה משמעותית ותקווה לעתיד בטוח יותר. עוד יעודכן.